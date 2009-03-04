به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفوی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشورمان که به دعوت "جراواچیک" وزیر فرهنگ و گردشگری اندونزی به جاکارتا سفر کرده است در ادامه برنامه سفر خود علاوه بر افتتاح هفته فرهنگی کشورمان با آقای "مفتوح بصیونی" وزیر دین اندونزی دیدار کرد.

در این ملاقات طرفین ضمن اشاره به روابط خوب دو کشور در ابعاد گوناگون خواستار توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط در امور دینی و فرهنگی میان دو کشور شدند.

طرف ایرانی با اشاره به همکاری های خوب دو کشور در امور حج و زیارت با تأکید بر عدم محدودیت در توسعه روابط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با وزارت دین اندونزی اظهار امیدواری کرد که این همکاری‌ها در سطح بین المللی نیز هرچه بیشتر گسترش یابد. همکاریهای‌های قرآنی و تبادل تجربیات در امور وقف نیز ازجمله دیگر مباحث مطروحه در این ملاقات بود.

آقای " بصیونی" وزیر دین اندونزی نیز در این دیدار از زمینه‌های متعدد همکاری میان دو کشور نام برده و بر تبادل هیئتهای بین دو کشور و برپایی همایشهای مرتبط و بالاخره وحدت میان کشورهای اسلامی تأکید کرد.

" بصیونی" وزیر دین اندونزی قبلاً سفیر این کشور در کویت و عربستان سعودی بوده است. وی سال گذشته به همراه رئیس جمهور اناست.دونزی به ایران سفر کرده بود.