۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۶

کنفرانس بین‌المللی فلسطین-20

تشکیل کمیسیون شریعت و مقاومت به ریاست دبیر کل مجمع جهانی اهلبیت

کمیسیون شریعت و مقاومت به ریاست اختری، دبیر کل مجمع جهانی اهلبیت تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون شریعت و مقاومت با محوریت مبانی الهی و دینی مقاومت و جبهه رویارویی با توطئه های هدفمند رژیم صهیونیستی در یهودی سازی تشکیل شد.

اختری دبیر کل مجمع جهانی اهلبیت با اشاره به حضور هیئت های پارلمانی سوریه، لبنان و سریلانکا در این کمیسیون اظهار داشت: در این کمیسیون در خصوص جایگاه استقامت در شریعت و اینکه معارف تا چه اندازه به مسئله استقامت تاکید دارد، بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.

آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز نیزدر خصوص مطالب مطرح در این کمیسیون اظهار داشت: ما پیرامون مسائل شرعی مقاومت و تطبیق اصول مقاومت با مسائل شرعی گفتگو خواهیم کرد.

 

