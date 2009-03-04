شیخ محمد یزبک، عضو کادر مرکزی رهبری حزب الله لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری کنفرانس بین المللی قدس و حمایت از انتفاضه مردم فلسطین در تهران را نمایانگر عزم قاطع تهران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین دانست و از مقامات کشورمان به واسطه تداوم حمایت از مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین قدردانی نمود.

این عضو کادر مرکزی حزب الله لبنان با اشاره به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم چاره اندیشی برای حال مسئله فلسطین، گفت: باید از سازشکاری برخی سران عرب در مواجهه با رژیم صهیونیستی ابراز تاسف و تعجب کنیم؛ به اعتقاد من این افراد خود بهتر از هر کسی نسبت به خطرات اسرائیل برای منطقه و ماهیت واقعی این رژیم آگاه هستند.

شیخ یزبک مواضع دکتر احمدی نژاد در خصوص رژیم صهیونیستی را واقع بینانه توصیف کرد و افزود: سخن حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از سردمداران احیای انتفاضه در عصر حاضر مبنی بر اینکه اسرائیل باید از میان برداشته شود، حقیقتی غیرقابل انکار است و امروز بسیاری از سران عرب و افکار عمومی جهان عرب به سرطانی بودن این رژیم پی برده اند.

وی با انتقاد شدید از ناکارآمدی سازمان های بین المللی در راستای حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین، تصریح کرد: ما هیچ امیدی به یاری سازمان ها و نهادهای بین المللی نداریم، چرا که نهایت تلاش این قبیل مجامع به صدور قطعنامه های بی حاصل و تهی منجر می شود که تا کنون صدها نمونه از آن در خصوص مسئله فلسطین و اسرائیل صادر شده است.

این عضو کادر مرکزی حزب الله لبنان همچنین طرح موضوع کنارگذاشتن سلاح از سوی گروه های مقاومت اسلامی را فریبی ساده لوحانه توصیف کرد و اظهار داشت: کسانی که خواستار کنار گذاشتن سلاح حزب الله هستند، باید ابتدا خود سلاح شان را کنار بگذارند چرا که حزب الله و سایر گروه های مقاومت هیچ گونه دشمنی با کسی ندارند و تنها در پی دفاع از میهن، دین و شرف خود هستند.

شیخ یزبک استراتژی اصلی حزب الله لبنان در مواجهه با رژیم صهیونیستی را مقاومت تا پیروزی نهایی معرفی کرد و گفت: امروز حقیقت این است که سخنان پراکنده ای که در خصوص سازش با رژیم صهیونیستی از برخی کشورهای عربی شنیده می شود به هیچ وجه در میان افکار عمومی کشورهای اسلامی خریداری نداشته و همه باید بدانند که مقاومت اسلامی تا پیروزی نهایی بر رژیم صهیونیستی به مقاومت خود ادامه خواهد داد.