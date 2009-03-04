۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۹

شرایط جدید صدور 100 هزار کارت موقت کار برای اتباع خارجی اعلام شد

وزارت کار و امور اجتماعی شرایط جدید اشتغال و دریافت کارت موقت به صورت قانونی به تعداد یکصد هزار کارت موقت کار در سراسر کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران گفت: اتباع خارجی برای اشتغال در کشور و دریافت کارت موقت اشتغال باید به صورت قانونی و رسمی از سوی صاحب کار تضمین شوند و در همین رابطه به زودی یکصد هزار کارت موقت برای اتباع شاغل خارجی که وکیل یا صاحب کار خود را معرفی کنند، صادر می شود.

علیرضا مظهری افزود: در 8 پایگاه استان تهران تاکنون حدود 44 هزار کارت موقت اشتغال برای اتباع خارجی شاغل در تهران و کرج صادر شده است .

وی افزود: در این طرح تمامی مسایل امنیتی و ایمنی نظیر بارکد و اثر انگشت رعایت شده و صاحبان مشاغل می توانند با اطمینان خاطر بیشتری به جذب این افراد بپردازند .

طرح صدور کارت موقت اشتغال اتباع بیگانه و شناسایی وکیل و صاحب کار آنان از سوی سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران در حال پی گیری و انجام است .

کد مطلب 843667

