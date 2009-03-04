روسیه سیستم دفاعی اس 300 در اختیار قزاقستان قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، بر اساس این توافق روسیه قرار است موشک های اس 300 را برای تاسیس یک سیسستم دفاع هوایی به قزاقستان بفروشد.

دانیل اکمدوف از وزارت دفاع قزاقستان گفت:" ما به تازگی این توافق را امضا کرده ایم و در حال خرید سیستم های اس 300 هستیم".

این توافق در حالی صورت می گیرد که روسیه سال گذشته اعلام کرد که این کشور در صدد است تا همکاری های فنی نظامی خود با اعضای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی CSTO را توسعه داده و یک شبکه دفاعی جمعی با آنها تاسیس کند.

اعضای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شامل کشورهای ارمنستان، بلاورس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، ازبکستان، و تاجیکستان هستند.

اکمدوف زمان تحویل این سیستمها از طرف روسیه به قزاقستان را اواسط فوریه اعلام کرد.