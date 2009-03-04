آلبوم "کمیاگر" با صدای نامجو منتشر شد

به گزارش خبرنگارمهر، این آلبوم شامل پنج سی دی است که در سیصد و سی دقیقه داستان مشهور کمیاگر را روایت کرده است.

آرش حجازی مترجم و مدیر انتشارات کاروان در بخشی از معرفی این آلبوم به چرایی انتشار آلبوم صوتی این رمان با صدای نامجو اشاره کرد و گفت : از زمانی که اولین ترجمه کمیاگر به همت خانم دل آرا قهرمان در ایران چاپ شد بیش از یک میلیون و پانصد هزار نسخه به فروش رفته است معمولا برای محاسبه تعداد خوانندگان یک کتاب ،تعداد نسخه های فروش رفته را سه برابر می کنند با این فرض که به طور متوسط هرکتاب را سه نفر می خوانند. با این حساب تعداد خواننده های کمیاگر فقط در ایران حدود 4 میلیون و پانصد هزارنفر است یعنی از هر 13 نفر،یک نفر این کتاب را خوانده و با وجود عدم دسترسی به آمارهای دقیقی از فروش کتاب در ایران ، شاید بتوان گفت کمتر کتابی در ایران به این میزان فروش دست یافته است به همین دلیل گونه ای دیگر از روایت این اثر را بر خود واجب دیدیم چراکه کمیاگر اثری است که فرهنگ ملت ها را با هم تلفیق می کند.

این کتاب پیوندی نزدیک با عناصر اربعه دارد، دریای آب ،صحرای خاکی ، باد وزنده و خورشید آتشین. پس باید اثری خلق می کردیم که این پیوند نزدیک و این بدویت را بازبتاباند؛چراکه پیام اصلی کمیاگر این است که "همه چیز تنها یک چیز است".پس باید سعی می کردیم این وحدت در کثرت را در روایت منعکس کنیم ، بنابراین محسن نامجو تنها کسی بود که می توانست همزمان از پس هرسه وظیفه برآید.

حجازی در ادامه در خصوص کم و کیف روایت این اثر چنین نوشته است : با محسن نامجو طی چند جلسه درباره متن گپ زدیم و بعد از یک جلسه ضبط آزمایشی ، به این نتیجه رسیدیم که باید کل کتاب را برای ضبط صوتی بازنویسی کنیم تا غرابت متن در خوانش شفاهی از بین برود، نزدیک به دوماه در استودیوبل شبانه روز روی این اثر کار کردیم؛در این اثر محسن نقش تمام شخصیت های داستانی را خودش بازی می کرده تا به پیام "همه چیزیک چیز است" وفادار بماند بنابراین شنونده با ده ها شخصیت در کتاب طرف می شود اما همه شخصیت ها یک نفراست.

لازم به ذکر است این اثر به نوازندگی (سه تار و پیانو) و صدای محسن نامجو ،نوید اربابیان "گیتار باس"،علی جافری "باقلاما و سازهای کوبه ای" در استودیو بل ضبط شده است .