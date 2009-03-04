موفقیت راه مقاومت اثبات شده است

کاظم جلالی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سوی کشورهای اسلامی و اروپایی برای شرکت در نشست استقبال خوبی صورت گرفته و مزین شدن آن به حضور مقام معظم رهبری نیز به وزن کنفرانس افزوده است.

وی ادامه داد: شرایط موجود برای برگزاری کنفرانس امروز بسیار متفاوت از شرایط کنفرانس های گذشته است از این جهت که امروز افکار عمومی جهان از صهیونیست ها اعلام انزجار می کنند.

جلالی خاطرنشان کرد: مقاومت به خوبی توانست با مدیریت بحران غزه این فکر را در اذهان مردم منطقه و جهان بپرواند که تنها راه حل مسئله فلسطین مقاومت است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس هشتم در ادامه افزود: رسانه های رژیم صهیونیستی امروز در اختیار تندروهای این رژیم است و مروج تندروی شده اند اما این تلاش ها به نفع صهیونیسم تمام نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز داشت: اکنون رژیم صهیونیستی در باتلاقی گرفتار شده که تندروی فقط به غرق شدن بیشتر و زودتر آن خواهد انجامید.