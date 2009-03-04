۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۹

سامانه الکترونیکی سامد در شیراز راه اندازی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر رسیدگی به شکایات و بازرسی استانداری فارس از راه اندازی سامانه الکترونیکی سامد در شیراز خبر داد و گفت: مردم می توانند از این پس از طریق تماس با شماره 111 شکایات خود را مطرح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خلیل بهرامی ظهر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه یکی از برنامه های دولت نهم ارتباط مردم، مسئولان و دستگاه های اجرایی است، افزود: در این راستا پروژه سامانه الکترونیکی دولت و مردم (سامد) از امروز در شیراز شروع به کار کرد.

وی تصریح کرد: از این طریق مردم با تماس به شماره مذکور می توانند شکایت خود را مطرح و در پی آن کارشناسان امر زوایای قانونی شکایت را بررسی کرده و در صورتیکه موضوع قانون تشخیص داده شد، کد رهگیری ویژه ای به شاکی ارائه می شود و از آن پس وی می تواند نتیجه شکایت خود را از طریق کد رهگیری پیگیری کنند.

مدیر کل دفتر رسیدگی به شکایات و بازرسی استانداری فارس همچنین در خصوص چگونگی رسیدگی به شکایات نیز گفت: پس از اعلام شکایت، این سامانه به صورت خودکار شکایت را با سازمان مربوطه مطرح و در صورتیکه پاسخ شکایت از سوی سازمان مذکور ارائه نشود مجددا موضوع به استانداری برگشت داده شده و اگر بازهم پاسخ ارائه نشد به صورت خودکار به دفتر ریاست جمهوری ارسال می شود.

بهرامی عنوان کرد: بزرگترین مزیت این طرح مشخص شدن مدیران پاسخگو بوده که با استفاده از این طرح می توانیم با مدیرانی که پاسخگو نیستند برخورد های قانونی کنیم.

    • محمدجوادگلزاری ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
      
      
      سلام بنده زمان سفر جناب روحانی در سامانه درخواست مطرح کردم اپراتور گفت یکماه دیگر زنگ بزنید جواب بدیم حالا هرچی زنگ به ۱۱۱ میزنم فقط پیغام گیر صحبت میکنه وکسی آنطرف خط نیست،لطفا پیگیری بفرماییدممنون تماس۰۹۱۷۹۱۷۶۵۵۹
      
      
    • سارا IR ۲۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
      
      
      سلام.با توجه به وضعیت هشدار کرونا در شیراز،علی رغم پیگیریهای زیاد در مورد دور کاری بانوان کارمندی که فررزندان زیر ۶سال دارند،کمیته امداد صدراهرگز این قوانین را اجرا نمی‌کند و این اداره مبتلا به کرونا
    • امید دهبزرگی IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      
      
      سلام .سوپری کریمی واقع در خیابان وصال شمالی سر نبش خ فرج به سمت چهارراه خیرات گران فروشی میکند
    • راحله امینی IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
      
      
      شکایت مبنی بر تهدید و تهمت شوهرم ثبت شده یا خیر
    • فائزه ره انجام IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      
      
      باسلام پدرمن 70سال سن داره باحقوق بازنشستگی یک‌میلیون و800هزارتومن که یک‌میلیون رواجاره منزل میدن و800تومن باقیمانده صرف اقساط پول رهن خونه وخرج خوردوخوراک، ازشما درخواست داشتم که آیاامکانش هست که مبلغ حقوق بازنشستگی بیشتربشه تابتونن ازپس مخارج یاحتی درمان بربیان، ممنون میشم
    • فرهاد نوروزی IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
      
      
      با عرض سلام من ۱ ماه پیش به جناب اقای روحانی نامه ای فرستادم که گفتند یک ماه دیگه ب ۱۱۱ تماس بگیرید الان فقط اپراتور صحبت میکنه لطفا پاسخ گو باشید ممنون
    • جوانمردی IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
      
      
      سلام در زمان اوج گرما که استانداری فارس کل دستگاه های اجرایی را ساعت 11 تعطیل می کند ولی شهرداری قبول نمی کند لطفا پیگیری بفرمایید
    • جانا IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
      
      
      با سلام من کارمند مراکز جامع سلامت ( بهداشت) می باشم.با توجه به اینکه مراجعین به مرکز بهداشت بیماران اورژانسی نیستند( گاها به جز بیماران مراجعه کننده به پزشک) چرا کاهش ساعت کاری در گرما، سرما، ماه رمضان، تعطیلی بخاطر این موارد شامل کارمندان محیطی مرکز بهداشت نمی شود؟ نوزاد 15 ماهه دارم و باید 6 صبح او را در این سرما بیدار کنم و به خانه مادرم ببرم ، آیا سرما شامل ما نمی شود و شامل سایر کارمندانی که باید ساعت 8 سر کار بیایند وزودتر هم بروند و پنج شنبه هم تعطیل شوند می شود؟ لطفا پیگیری بفرمایید

