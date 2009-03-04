سامانه الکترونیکی سامد در شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خلیل بهرامی ظهر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه یکی از برنامه های دولت نهم ارتباط مردم، مسئولان و دستگاه های اجرایی است، افزود: در این راستا پروژه سامانه الکترونیکی دولت و مردم (سامد) از امروز در شیراز شروع به کار کرد.

وی تصریح کرد: از این طریق مردم با تماس به شماره مذکور می توانند شکایت خود را مطرح و در پی آن کارشناسان امر زوایای قانونی شکایت را بررسی کرده و در صورتیکه موضوع قانون تشخیص داده شد، کد رهگیری ویژه ای به شاکی ارائه می شود و از آن پس وی می تواند نتیجه شکایت خود را از طریق کد رهگیری پیگیری کنند.

مدیر کل دفتر رسیدگی به شکایات و بازرسی استانداری فارس همچنین در خصوص چگونگی رسیدگی به شکایات نیز گفت: پس از اعلام شکایت، این سامانه به صورت خودکار شکایت را با سازمان مربوطه مطرح و در صورتیکه پاسخ شکایت از سوی سازمان مذکور ارائه نشود مجددا موضوع به استانداری برگشت داده شده و اگر بازهم پاسخ ارائه نشد به صورت خودکار به دفتر ریاست جمهوری ارسال می شود.

بهرامی عنوان کرد: بزرگترین مزیت این طرح مشخص شدن مدیران پاسخگو بوده که با استفاده از این طرح می توانیم با مدیرانی که پاسخگو نیستند برخورد های قانونی کنیم.