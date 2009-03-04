اعزام کاروانهای راهیان نور تا 17 اردیبهشت سال آینده ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد رضا باهک عصر امروز در مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفرهای کاروانهای راهیان نور امسال از مرحله اول تا روز بیستم اسفند پایان خواهد یافت و این کاروانها در قالب خانمها و آقایان به طور جداگانه اعزام می شوند که هم اکنون خواهران در منطقه هستند.

وی افزود: 21 اسفند کاروانهای مجردی سفرشان به اتمام می رسد و اگر هماهنگیها انجام شود برادران و خواهران دانشجو به مناطق اعزام می شوند و این سفرها تا 27 اسفند ماه ادامه دارد.

باهک در مورد کاروانهای دانشجویی یادآور شد: در این برنامه همه دانشگاههای شهرستان ساوجبلاغ مد نظر قرار گرفته است و نمایندگان دانشجویی همه دانشگاهها در جلسات ما شرکت کرده اند.

فرمانده سپاه ساوجبلاغ عنوان کرد: تعداد افرادی که در مرحله اول اعزام شدند سه هزار و 150 نفر در قالب 19 کاروان بوده است که سفر آنها به مدت پنج روز به طول می انجامد و سه روز در منطقه اقامت دارند و طی این مدت از مکانها و مناطق مشخص شده و یادمانهایی که معلوم شده است، بازدید می کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد وسایل نقلیه برای اعزام کاروانها ابراز داشت: تعدادی از کاروانها با قطار به مناطق اعزام شده اند ولی در زمان نزدیکی به تعطیلات نوروز و نبود بلیت کاروانها با اتوبوسهای با کیفیت بالا اعزام می شوند.

باهک ادامه داد: بعد از 27 اسفند ماه با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و در کنار هم قرار گرفتن خانواده ها کاروانها به صورت خانوادگی اعزام خواهند شد و این روند تا پایان تعطیلات ادامه خواهد یافت و پس از تعطیلات مجدد شروع به اعزام دانش آموزان می کنیم و کاروانهای مجردی و اقشار مختلف مردم را داریم.

وی در پایان هزینه های سفر برای افراد مختلف را برشمرد: مشارکت مردمی 20 هزار تومان، دانش آموزان 15 هزار تومان، اتوبوس 66 هزار تومان و قطار 60 هزار تومان خواهد بود و تاکنون 30 میلیون تومان از قرارگاه مرکزی به ما کمک کردند.