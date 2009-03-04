امکانات رفاهی و گردشگری استان مرکزی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی‌ اکبر شعبانی ‌فرد ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در استانداری مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی در شاهراه کشوری و در مسیر دو کریدور اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب است، افزود: معرفی گسترده جاذبه های دینی، تاریخی، طبیعی و صنعتی این استان باید در اولویت برنامه سازمانهای ذیربط و رسانه ها قرار گیرد.

وی ایام نوروزی را فرصتی برای معرفی توانمندیهای منطقه دانست و اضافه کرد: بر اساس آمار منتشره در نوروز 87 بیش از 70 میلیون مسافرت در کشور رخ داده که دو میلیون و 300 فقره از این سفرها مربوط به استان مرکزی بوده است.

وی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی عضو ستاد تسهیلات سفر استان مرکزی باید با برنامه ریزی دقیق بستر خدمات رسانی بهینه در بخشهای مختلف را برای مسافران نوروزی مهیا کنند.

شعبانی فرد تقویت همکاری بین بخشی برای پاکیزه سازی محیط شهرها، استفاده از نمادهای نشاط انگیز و تجهیز امکانات امدادی و درمانی و خدمات عمومی را از وظایف جدی اعضای ستاد تسهیلات نوروزی استان عنوان کرد.

وی افزود: متخصصان و کارشناسان بهداشتی و درمانی در ایام نوروز در استان مرکزی باید مورد ساماندهی قرار گیرند و دانشگاه علوم پزشکی و کادرهای درمانی با تعیین شیفت ‌های کاری در این ایام به گونه ای برنامه ریزی کنند تا کمبودی در بخش پزشکی ایجاد نشود.

شعبانی با اشاره به خدمات رسانی سایر کادرهای امدادی و درمانی استان، گفت: این کادرها با استقرار در مناطق حادثه‌خیز از جمله سدها و آبگیرها با همکاری تربیت بدنی به مسافران نوروزی خدمات لازم را ارائه کنند.

استاندار مرکزی با تاکید بر حضور پایگاه ‌های امدادی استان مرکزی در ورودی شهرها افزود: تدابیر لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در تامین امنیت مردم در جاده‌ ها و شهرها اتخاذ شده که در این زمنیه راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی با برنامه ‌ریزی مناسب زمینه را برای افزایش اعتماد مردم فراهم کرده ‌اند.

وی عنوان کرد: برای ارائه خدمات الکترونیکی مورد نیاز به مردم، بانکها باید نقدینگی مورد نیاز مردم را تامین و دستگاه‌ های خودپرداز را تعمیر و بررسی کنند.