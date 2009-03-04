سالانه 520 میلیارد ریال یارانه برای تامین نان در اردبیل پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت‌پور بعد از ظهر امروز در دیدار با مردم روستای هاچاکندی بخش موران شهرستان گرمی اظهار داشت: این در حالی است که 40 درصد نان تولید شده در استان به هدر می رود.

وی اضافه کرد: پخت بد نان و پایین بودن فرهنگ مصرف از دلایلی است که باعث هدر رفت این میزان نان تولیدی استان می شود و باید با رشد فرهنگ از ضایع شدن نانهای تولیدی و یارانه جلوگیری کرد.

استاندار اردبیل با اشاره به بالا بودن سرانه مصرف نان در استان، این میزان را 12 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: سرانه مصرف نان در سطح کشور کمتر از هشت کیلوگرم و در کشورهای اروپایی بین سه تا چهار کیلوگرم می باشد.



وی در ادامه با اشاره به مشکل تامین آب آشامیدنی در برخی از روستاهای استان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکمیل 12 مجتمع آبرسانی در دست اجرا مشکل کمبود آب آشامیدنی را در برخی روستاها به حداقل برسانیم.

حقیقت‌پور توسعه اماکن ورزشی در روستاها را از دیگر اولویتهای کاری مدیران اجرایی استان در سال آینده دانست و ابراز داشت: اعتبارات خوبی در این خصوص اختصاص یافته و تلاش می کنیم سال آینده اماکن ورزشی باز روستایی را در برخی از این مناطق احداث و راه‌اندازی نماییم.



استاندار اردبیل در پایان به آبرسانی با تانکر سیار، باز سازی و تکمیل مساجد روستایی، حل مشکل قطعی برق، راه‌اندازی مدرسه راهنمایی در روستاها تاکید کرد و در زمینه رفع برخی مشکلات جاری روستاها قول مساعد داد.



