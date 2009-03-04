استقبال پرشور از حضور رهبر انقلاب / حضور کم فروغ عربستان، مصر واردن

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین المللی "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" صبح امروز در سالن اجلاس سران با تدابیر امنیتی فراوان برگزار شد.

-رئیس مجلس افغانستان نخستین مهمان بود که حدود ساعت 8:15 وارد سالن کنفرانس شد در حالی که مسئولان طراحی دکور و آماده سازی سالن در حال تکمیل اقدامات اولیه بودند.

- گروه موزیک مستقر در طبقه دوم سالن نیز که قرار بود سرود جمهوری اسلامی را به طور زنده اجرا کند چندین بار برای هماهنگی بیشتر پیش از آغاز مراسم، نواختن همزمان موزیک را تمرین کردند.

- لنکرانی وزیر بهداشت اولین مهمان داخلی بود که حدود 8:30 دقیقه در سالن حاضر شد.

-علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست چهارمین کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد پیش از آغاز مراسم چند بار از درب های مختلف ورودی به سالن فضای سالن را زیر نظر گرفت و موارد لازم را به مسئولان اجرایی مراسم متذکر می شد.

- شیخ الاسلام قائم مقام وزیر خارجه مسئولیت کنترل و راهنمایی در سالن کنفرانس را پیش از آغاز مراسم عهده دار بود.

- ترافیک صبحگاهی اتوبان چمران و خیابان های اطراف برپایی کنفرانس باعث شد برخی مدعوین دیرتر از زمان تعیین شده به مراسم برسند و به همین دلیل کنفرانس با تاخیر 45 دقیقه ای آغاز شد.

- مسئولان حفاظتی و امنیتی کنترل مناسبی بر ورود و خروج مدعوین به اجلاس داشتند و از وارد کردن اشیای همراه میهمانان به شدت جلوگیری می کردند.

- با ورود مقام معظم رهبری در ساعت 9:45 همه حاضران در اجلاس قیام کردند و با ذکر صلوات ، حضرت آیت الله خامنه ای در جایگاه قرار گرفتند.

- روسای سه قوه رهبر معظم انقلاب را در ورود به سالن همراهی کردند.

- مراسم پس از نواخته شدن سرود ملی و قرائت قرآن با خوشامدگویی محتشمی پور دبیر کنفرانس بین المللی حمایت از مردم فلسطین به صورت رسمی گشایش یافت.

- پس از پایان سخنرانی مقام معظم رهبری، ایشان وارد کریدور اصلی سالن شدند و در این لحظه مقامات و هیئت های پارلمانی و چهره‌ها و شخصیت های حاضر ایشان را در بر گرفته و با رهبر انقلاب گفتگو کردند.

- استقبال حاضران از رهبر انقلاب اسلامی به قدری پرشور بود که خروج ایشان از سالن دقایقی به طول انجامید و در این فاصله همه مهمانان و حاضران به صورت ایستاده این مناظر را تماشاگر بودند.

- برخی از خاخام های ضد صهیونیست از جمله کسانی بودند که با قرار گرفتن بر سر راه رهبر انقلاب با ایشان گفتگو کردند.

- چفیه ای که همواره بر دوش رهبر معظم انقلاب اسلامی است از سوی یکی از مهمانان به عنوان یادگاری هدیه گرفته شد.

- تلاش مهمانان داخلی کنفرانس نیز برای دیدار با رهبری جالب توجه بود.

- در طول برگزاری مراسم، شایعه حضور سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان مطرح بود؛ اما این شایعه تا لحظه برگزاری جلسه عصر اجلاس واقعیت پیدا نکرد.

- سردار جعفری فرمانده کل سپاه، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقلاب، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ، ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور، رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور، متکی وزیر خارجه، رازینی رئیس دیوان عدالت اداری، دری نجف آبادی دادستان کل کشور، مرتضوی دادستان تهران، امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران، محمد علی حسینی معاون حقوقی و قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه، آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور از جمله مهمانان حاضر در جلسه افتتاحیه کنفرانس حمایت از فلسطین بودند.

- کشورهای عربستان، مصر، اردن که در جریان جنگ اسرائیل علیه مردم غزه با سکوت و همراهی با این رژیم مورد انتقاد دیگر کشورهای اسلامی قرار گرفته بودند، در این کنفرانس نیز حضور فعال و سطح بالایی نداشتند.

- چفیه های مخصوص جنبش حماس بر گردن بسیاری از مهمانان کنفرانس مشاهده می شد.

- جلسه عصر اجلاس ساعت 16 بعد از ظهر آغاز شد.

- 150 خبرنگار داخلی و خارجی مراسم افتتاحیه این کنفرانس را پوشش خبری و تصویری دادند.