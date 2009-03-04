کاریکاتوریست ایرانی تندیس هفتمین جشنواره کاریکاتور چین را دریافت کرد

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: صالح رزم حسینی مسئول خانه کاریکاتور حوزه هنری کرمان موفق شد لوح تقدیر و تندیس جشنواره بین المللی چین را دریافت کند.

وی با اشاره اینکه این هنرمند چندی پیش دیپلم افتخار جشنواره اتیوپی را نیز کسب کرده بود گفت: جشنواره چین که به همت موزه کاریکاتور " googlm" چین برگزار می شود هر ساله میهمان هزاران کاریکاتوریست از سراسر جهان است.

وی افزود: در جشنواره امسال از میان دو هزار و 669 اثر از 946 کاریکاتوریست از سراسر دنیا 43 اثر به داوری گذاشته شد که داوری این آثار را داورانی از کشورهای اندونزی، اوکراین، رومانی، ترکیه و چین بر عهده داشتند.

این جشنواره با جایزه بزرگ هفت اثر برای مدال طلا، شش اثر برای مدال نقره، شش اثر برای مدال برنز و 100 لوح تقدیر برای 100 اثر به کار خود پایان داد.

