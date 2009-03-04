تحولات امروز جهان به نفع اسلام است/ تغییر جهان به نفع ایمان، عدالت و اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتراحمدی نژاد درحاشیه کنفرانس بین المللی"فلسطین مظهر مقاومت؛ غزه قربانی جنایت" با روسای مجالس الجزایر ، سودان، سوریه و بحرین دیدار و گفتگو کرد.

وی در دیدار با ابراهیم الطاهر رئیس مجلس سودان با اشاره به اینکه امروز در نظام سلطه شکاف ایجاد شده است، اظهار داشت: ملت های مسلمان باید با وحدت، همدلی و ایستادگی در کنار هم از این فرصت استفاده کنند.

ابراهیم الطاهر رئیس مجلس سودان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه ملت و دولت سودان همواره بر ایستادگی در کنار ملت فلسطین تاکید دارند، افزود : از اقدام جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین تشکر می کنم.

همچنین عبدالعزیز زیاری رئیس مجلس الجزایر هم در دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ سلام های گرم رئیس جمهور کشورش به دکتر احمدی نژاد، گفت : ما بر حمایت از ملت فلسطین و ضرورت وحدت و یکپارچگی کشورهای اسلامی برای تحقق این مهم تاکید داریم.

رئیس جمهور درحاشیه کنفرانس بین المللی حمایت از "فلسطین مظهر مقاومت،‌ غزه قربانی جنایت"، در دیدار با محمد الابرش رئیس مجلس سوریه تحولات امروز جهان را به نفع اسلام دانست.

احمدی نژاد ادامه داد: استفاده از این فرصت و تثبیت این موقعیت، مستلزم ایستادگی و مقاومت بیشتر ملت های مسلمان و آزاده جهان است.

محمد الابرش رئیس مجلس سوریه هم در این دیدار با اشاره به پیروزی مردم غزه گفت: این پیروزی بسیاری از مفاهیم را عوض کرد.

وی افزود: آنهایی که در ابتدای حمله اسرائیل فکر می کردند نباید هیچ موضعی بگیرند امروز و با به دست آمدن این پیروزی متوجه اشتباهشان شده اند.

رئیس مجلس سوریه همچنین با اشاره به حمایت های جمهوری اسلامی ایران از غزه و ملت فلسطین گفت: تحلیل های شما همیشه درست از ‌آب درآمده است و شما سنجیده و شجاعانه عمل می کنید.

محمد الابرش با تقدیم سلام ها و پیام های گرم رئیس جمهور سوریه به ملت و دولت ایران تصریح کرد: پیش از عزیمت من به تهران بشار اسد تاکید کرد به شما اعلام کنم سوریه درباره همه محورها با شما تفاهم نظر دارد و به نظر ما برای پیروزی، عزم و اراده لازم است که شما آن را دارید.

رئیس جمهور همچنین در دیدار با رئیس مجلس بحرین بر اتحاد کشورهای اسلامی در برابر دشمنان تأکید کرد و گفت: دشمنان از برادری و دوستی ما ناراحتند و می خواهند میان کشورهای اسلامی فاصله ایجاد کنند.

دکتر احمدی نژاد افزود: امروز جهان به نفع ایمان، عدالت و اسلام در حال تغییر است و هیچ عاملی نمی تواند برادری دو کشور ایران و بحرین را خدشه دار کند.

خلیفه بن احمد الظهرانی هم در این دیدار با تشکر از جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری چنین همایشی گفت: ایران سازنده تفکر و ایجاد کننده عزم برای ایستادگی مقابل زورگویی مستکبران است.

وی خاطرنشان کرد: ما درسخنان ارزنده امروز رهبرمعظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور ایران عملی شدن این اعتقاد را شنیدیم.