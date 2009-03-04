درخواست ایران برای تعقیب آمرین و مباشرین رژیم صهیونیستی در جنایات غزه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حسینی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه درکمیسیون حقوقی قضایی کنفرانس "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" درجلسه بعد ازظهر امروزاین کمیسیون تاکید کرد : تهاجم گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه موجب نقض شدید و گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی و بویژه نقض گسترده و سازمان یافته و فاحش مقررات کنوانسیون چهارم ژنو و تشدید بحران بشردوستانه و تضعیف تلاشهای منطقه ای و بین المللی برای حمایت از مردم فلسطین شده است.

وی ادامه داد: این موارد نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی بویژه شامل ارتکاب جنایات جنگی، به ویژه هدف قرار دادن غیرنظامیان، مجازات دسته جمعی، توسل به حملات نامتناسب و وحشت افکنی بین جمعیت های غیرنظامی می باشد. توسل گسترده به روز و خشونت علیه جمعیت غیرنظامی در نوار غزه نیز منجر به نسل کشی شده است.

معاون کمیسیون حقوقی قضایی کنفرانس کمیسیون حقوقی قضایی کنفرانس تهران گفت : بکارگیری سلاح های ممنوعه توسط رژیم صهیونیستی در تهاجم اخیر به نوار غزه بویژه استفاده گسترده و مکرر از بمبهای خوشه ای و بمب های دارای فسفر سفید علیه جمعیت غیر نظامی در نوار غزه که مغایر با قواعد و مقررات حقوق بین الملل و به ویژه نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی است و جنایت جنگی تلقی می شود، موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم نموده است، لذا تحقیق پیرامون کاربرد این سلاح ها بویژه فسفر سفید و تاثیرات انسانی و زیست محیطی آن توسط مجامع ذیربط بین المللی، کمیسیونهای حقیقت یاب، نهادها و سازمانهای مستقل غیردولتی و دادگاههای صالح ملی و بین المللی ضروری است.

وی تصریح کرد : ادامه محاصره نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی از جمله بستن نقاط عبور مرزی و گذرگاهها، قطع ارسال مواد غذایی، سوختی و دارویی، اقتصاد و شرایط زندگی مردم فلسطین را متاثر نموده و مصداق بارز مجازات دسته جمعی فلسطینیان ساکن نوار غزه، جنایت جنگی و نسل کشی به شمار می رود و در این راستا جامعه جهانی باید برای خاتمه محاصره طولانی مدت نوار غزه به فوریت وارد عمل شود و موضع قاطعی را در این زمینه اتخاذ و تحریم هایی را علیه این رژیم وضع نماید.

حسینی افزود: علیرغم اینکه وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین المللی است لیکن شورا در فاجعه غزه اقدام موثری برای متوقف کردن کشتار مردم غیر نظامی فلسطین انجام نداد. نخست برخی از اعضای دائم شورا از اتخاذ هرگونه اقدامی علیه رژیم صهیونیستی جلوگیری نمودند و زمانی که قطعنامه 1860 به تصویب رسید، نتوانست انتظارات جامعه بین المللی به ویژه تعیین راهکارهایی برای محاکمه و مجازات جنایتکاران رژیم صهیونیستی را برآورده کند. حتی این قطعنامه شورا که به صورت ناقص و با تاخیر صادر شده به صورت کلی توسط رژیم صهیونیستی مانند قطعنامه های دیگر سازمان ملل متحد، نادیده گرفته شد.

وی تاکید کرد: با توجه به موارد نقض فاحش، گسترده و جدی حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر، اعزام هیئت حقیقت یاب مستقل به منطقه برای بررسی ابعاد جنایات رژیم صهیونیستی در جریان تهاجم اخیر به نوار غزه در اسرع وقت ضروری می نماید.

این مقام وزارت امور خارجه گفت: از کلیه دولت ها درخواست می شود به منظوراجرای تعهدات حقوقی بین المللی خود جهت پایان دادن به فرهنگ بی کیفری، طبق مقررات حقوق بین الملل، اقدامات لازم را برای رسیدگی و تعقیب آمرین و مباشرین جنایات ارتکابی در غزه به عمل آورند.

حسینی گفت : رهبران رژیم صهیونیستی و فرماندهان نظامی این رژیم باید به خاطر ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی مورد محاکمه و پیگرد قرار گیرند.

وی همچنین افزود : شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری باید به مسئولیت خود جهت به دست عدالت سپردن جنایتکاران و پایان دادن به فرهنگ بی کیفری عمل نمایند.

معاون کمیسیون حقوقی قضایی کنفرانس کمیسیون حقوقی قضایی کنفرانس تهران در پایان گفت : جمهوری اسلامی ایران از کلیه دولت های جهان درخواست می نماید به منظور اجرای تعهدات حقوقی بین المللی خود جهت پایان دادن به فرهنگ بی کیفری، طبق مقررات حقوق بین الملل، اقدامات لازم را برای رسیدگی و تعقیب آمرین و مباشرین جنایات ارتکابی در غزه در محاکم داخلی خود به عمل آورند.