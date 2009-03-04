برنامه سال 88 اتاق تهران ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، جزئیات برنامه سال آینده اتاق تهران که در آخرین نشست هیئت نمایندگان در سالجاری به تصویب رسید، به شرح ذیل است:

برنامه سال 88 اتاق تهران

سطح کلان

1- افزایش حضور اتاق در فرایندهای تصمیم سازی و مشاوره به قوای مقننه، مجریه و قضائیه

• هدف1: افزایش حضور نمایندگان اتاق در جلسات و کارگروههای سه قوه خصوصاً کمیسیونهای مختلف اقتصادی مجلس شورای اسلامی به میزان پنجاه درصد نسبت به سال 87

• هدف2: ارائه نظرات کارشناسانه اتاق به سه قوه خصوصا در رابطه با قوانین و موضوعات مرتبط با فضای کسب و کار

2- برگزاری منظم جلسات "صبحانه با مسئولین" و "میز گرد با مدیران"

• هدف1: برگزاری 8 جلسه "صبحانه با مسئولین" در سطح وزیر و بالاتر

• هدف 2: برگزاری 8 جلسه "میز گرد با مدیران" در سطح معاون وزیر

3- پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44

• هدف1: تنظیم طرح کارشناسی نحوه اجرای بند الف و بند ج اصل 44 و ارسال آن برای مراجع ذیربط

• هدف2: پیگیری برای تأمین اعتبارات بانکی برای مشارکت بخش خصوصی در بند ج سیاستهای کلی اصل 44

• هدف3: برگزاری جلسات ماهیانه با مسئولین ذیربط و اشخاص توانمند بخش خصوصی جهت بررسی، اتخاذ راهبرد و روانسازی مشارکت بخش خصوصی

4- پیگیری جهت فراهم آمدن تسهیلات لازم در فضای کسب و کار کشور

• هدف1: بررسی موانع سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی و ارائه پیشنهادات جهت رفع آنها

• هدف 2: بررسی مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی و ارائه پیشنهادات جهت رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی

5- پیگیری رفع موانع تجارت الکترونیک و گسترش خدمات الکترونیک در تهران و سراسر کشور

• هدف1: پیگیری و هماهنگی با دستگاههای ذیربط جهت تسریع در تبدیل خدمات و ارتباطات خود با بخش خصوصی به خدمات الکترونیک

• هدف2: ترویج اخذ گواهی امضای الکترونیک در بین اعضای اتاق و استفاده از آن (حداقل 20% از اعضای اتاق تا پایان سال 88 )

• هدف3: برگزاری جلسات ماهیانه با مسئولین سازمانهای دولتی و تشکلهای غیر دولتی ذیربط در حوزه IT و تجارت الکترونیک

سطح اتاق

1- شروع اجرای برنامه استراتژیک اتاق از 1/4/88

2- بازنگری عملیات و رویه های جاری اتاق با هدف روانسازی و ساده سازی آنها

• هدف1: انتخاب مشاور جهت بررسی عملیات و ارائه طرح جهت اصلاح آنها

• هدف2: شروع به پیاده سازی تدریجی اصلاحات جدید

3- بازنگری در ساختار سازمانی اتاق و انطباق آن با مقتضیات روز (با رعایت بند 1 و 2 فوق)

• هدف1: انتخاب مشاور جهت تدوین ساختار سازمانی جدید اتاق

• هدف2: به کارگیری ساختار جدید از 1/7/88

4- تقویت کمیسیونهای اتاق و فعال سازی بیشتر آنان

• هدف1: برگزاری منظم جلسات کمیسیونها

• هدف2: افزایش نیروهای پشتیبان کمیسیونها (دبیرخانه و کارشناس)

• هدف3: حضور منظم مسئولین ذیربط در جلسات کمیسیونها و یا ملاقات اعضای کمیسیونها با ایشان

5- راه اندازی مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق و تقویت مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی

• هدف1: تجهیز مرکز و جذب کارکنان و مشاوران مربوطه

• هدف2: تدوین کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز مرکز

• هدف3: انجام پژوهشهای ارجاعی توسط کمیسیونها و هیأت رئیسه

6- ارتباط فعال با تشکلهای صنفی و اقتصادی بخش خصوصی

• هدف1: اخذ مستمر نظرات تشکلها در موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادی و فضای کسب و کار

• هدف 2: برگزاری مشترک سمینارها و همایش¬های مهم با تشکلهای موثر (حداقل 3 مورد)

• هدف 3: استعلام مشکلات صنفی تشکلها و لحاظ نمودن مشکلات فراگیر در برنامه های مطالعاتی

• هدف4: برگزاری جلسات مشترک با مدیران تشکلها (توسط کمیسیونها، هیأت رئیسه، دبیرکل) حداقل 50 جلسه

7- همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و تحقیقاتی در راستای پژوهش و تحقیقات مورد نیاز بخش خصوصی

• هدف1: حمایت مالی از رساله های تخصصی در زمینه مشکلات کسب و کار کشور به میزان حداقل 12 رساله

• هدف 2: برگزاری جلسات هم اندیشی با اساتید دانشگاهها در حوزه مشکلات کسب وکار ( جلسات فصلی)

8- مشارکت و برگزاری سمینارها و همایشها در رابطه با مشکلات بخش خصوصی و آموزش فعالان اقتصادی

• هدف1: برگزاری دو همایش خصوصی سازی و فضای کسب و کارتوسط اتاق

• هدف 2: برگزاری مشترک حداقل 4 همایش در رابطه با مشکلات بخش خصوصی

• هدف 3: حمایت مادی یا معنوی از برگزاری سمینارهای مرتبط

9- اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری و صنعتی به و از کشورهای دیگر جهت توسعه روابط اقتصادی

• هدف1: اعزام هیأت تجاری به بازارهای هدف

• هدف2: پذیرش هیأت تجاری از کشورهای دیگر

• هدف 3: اعزام 12 الی 15نفر- مرتبه از اعضای هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان و کمیسیونها با هیأتهای مهم اعزامی به خارج از کشور

• امضای تفاهم نامه با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها و اجرای مفاد آن

10- تقویت واحد "کارآفرینان جوان"

• هدف 1: تقویت واحد "کار آفرینان جوان"

• هدف2: برگزاری منظم جلسات بصورت ماهانه

• هدف3: کمک به طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مختص اعضای جوان اتاق

11- پیاده سازی طرح اتاق الکترونیک

• هدف ا: اتمام فاز اجرایی طرح اتاق الکترونیک تا 30/7/88

• هدف2: آموزش ذینفعان درونی اتاق الکترونیک (پرسنل - هیأت نمایندگان)

• هدف3: پیگیری جهت یکپارچه سازی خدمات اتاق الکترونیک با مراجع دولتی

• هدف 4: حذف تدریجی خدمات حضوری و تبدیل حداقل 50% از خدمات حضوری به خدمات الکترونیکی تا پایان سال 88

12- تجهیز ساختمان جدید اتاق تهران

• هدف1: آماده سازی کامل ساختمان جدید تا تاریخ 31/4/88

• هدف2: انتقال تدریجی به ساختمان جدید و استقرار کامل در ساختمان جدید تا تاریخ 31/6/88

13- انتشار ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

• هدف 1: اخذ مجوز و شروع انتشار ماهنامه از خرداد 1388

• هدف 2: انتشار منظم 10 شماره از ماهنامه در سال 1388

• هدف 3: انتشار الکترونیک ماهنامه از تاریخ 31/6/88

14- عضویت در مجامع موثر ملی و بین المللی

• هدف1: عضویت فعال در اتاق بازرگانی بین المللی و حضور موثر در جلسات آن

• هدف2: عضویت در باشگاههای تجاری و اقتصادی دنیا

سطح اعضا

1- توسعه کمی وکیفی آموزش به اعضا

• هدف1: افزایش عناوین دوره های آموزشی به میزان ده عنوان

• هدف 2: افزایش میزان آموزش اعضا به میزان 40% نسبت به سال 87

• هدف 3: همکاری با مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی در طرح نیاز سنجی آموزشی بازرگانی کشور

• هدف 4: بهره گیری از اساتید با سطوح علمی و مهارتهای آموزشی بالاتر

• هدف 5: هماهنگی و برگزاری دوره¬های مشترک با مراکز آموزشی معتبر

• هدف 6: عدم افزایش شهریه دوره های آموزشی و اعطای تخفیف به اعضای جوان اتاق

• هدف 7 : انتخاب، ترجمه، چاپ و توزیع کتب و مقالات در زمینه¬های اقتصادی و کسب کار که به افزایش آگاهی های حرفه¬ای اعضاء کمک نماید.

2- گسترش خدمات مشاوره بازرگانی، مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی و حقوقی به اعضا

• هدف1: ارائه خدمات مشاوره¬ای حضوری

• هدف2: افزایش مشاوره الکترونیکی به میزان 30% نسبت به سال 87

3- ارائه خدمات جدید به اعضا

• هدف 1: مطالعه و شناسائی حداقل 3 خدمت مورد نیاز اعضا تا 31/3/88

• هدف2: هماهنگی و آمادگی جهت ارائه خدمات جدید بصورت تدریجی تا 31/6/88

4- راه اندازی واحد روانسازی کسب و کار جهت مراجعه اعضا، شناسائی مشکلات ایشان و تلاش در جهت حل آنها

• هدف1: راه اندازی واحد تا 31/2/88

• هدف2: شناسائی حداقل 10 مشکل عام و ارجاع آنها به هیأت رئیسه جهت اقدام تا 31/5/88

• هدف3: رسیدگی به حداقل 300 مورد از مشکلات خاص اعضا تا پایان سال 88

5- گسترش اطلاع رسانی به اعضا

• هدف 1: افزایش محتوای اطلاع رسانی وب سایت اتاق

• هدف 2: توسعه ارتباط الکترونیک با اعضا بطوریکه تا پایان سال 88 حداقل 5000 عضو تحت پوشش بولتن خبری اتاق قرارگیرند.

6- افزایش اعضای اتاق

• هدف1: راه اندازی واحد عضویابی تا 31/2/88

• هدف2: جذب اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر به عضویت اتاق

سطح هیأت نمایندگان

1- تلاش جهت افزایش حضور هیأت نمایندگان در جلسات هیأت نمایندگان و کمیسیونهای اتاق تهران و ایران

• هدف1: تقویت اطلاع رسانی به اعضای هیأت نمایندگان

• هدف2: اخذ نظرات هیأت نمایندگان در خصوص نحوه افزایش مشارکت ایشان در جلسات

• هدف 3: اختصاص فضای خاص به عنوان دفتر هیأت نمایندگان در ساختمان جدید

2- افزایش اطلاع رسانی به هیأت نمایندگان در خصوص مسائل روز کسب و کار و اقتصاد در ایران و جهان

• هدف1: ارائه دوره¬های کوتاه آموزشی برای هیأت نمایندگان (حداقل 6 مورد)

• هدف2: ارائه خلاصه گزارشات منظم از اقتصاد ایران و جهان توسط مرکز مطالعات به هیأت نمایندگان

• هدف3: ارائه خدمات ویژه رفاهی به هیأت نمایندگان

3- افزایش بهره گیری از اعضای هیأت نمایندگان در کارگروهها و کمیسیونها خارج از اتاق

• هدف: افزایش حضور اعضای هیأت نمایندگان به عنوان نماینده اتاق در جلسات و کارگروههای دولت و مجلس

سطح کارکنان اتاق

1- توان افزائی کارکنان از طریق ارائه آموزش¬های حین خدمت و جذب نیروهای توانمند

• هدف1: بررسی نیازهای آموزشی کارکنان تا تاریخ 31/2/88

• هدف2: آموزش کارکنان براساس نتایج حاصله از بند 1

• هدف 3: بکارگیری نیروهای متخصص و کارشناس جدید

2- برقراری خدمات رفاهی برای کارکنان اتاق

• هدف: اخذ تخفیفات مناسب از اماکن ورزشی و تفریحی مختلف برای کارکنان اتاق

سطح اتاقها

1- افزایش میزان وکیفیت همکاری با اتاق ایران

• هدف1: همکاری با اتاق ایران در راستای تقویت خروجی¬های کارشناسی آن اتاق

• هدف2: تقویت حضور اعضای اتاق تهران در کمیسیونها و دیگر جلسات و کارگروههای اتاق ایران

2- برقراری ارتباط موثر با اتاقهای شهرستانها

• هدف1: برگزاری جلسات منظم با هیأت رئیسه شهرستانها به تناسب زمان و موضوع (حداقل 6 جلسه)

• هدف2: حمایت از برنامه های توسعه¬ای اتاقهای شهرستانها