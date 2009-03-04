برنامه سال 88 اتاق تهران ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، جزئیات برنامه سال آینده اتاق تهران که در آخرین نشست هیئت نمایندگان در سالجاری به تصویب رسید، به شرح ذیل است:
برنامه سال 88 اتاق تهران
سطح کلان
1- افزایش حضور اتاق در فرایندهای تصمیم سازی و مشاوره به قوای مقننه، مجریه و قضائیه
• هدف1: افزایش حضور نمایندگان اتاق در جلسات و کارگروههای سه قوه خصوصاً کمیسیونهای مختلف اقتصادی مجلس شورای اسلامی به میزان پنجاه درصد نسبت به سال 87
• هدف2: ارائه نظرات کارشناسانه اتاق به سه قوه خصوصا در رابطه با قوانین و موضوعات مرتبط با فضای کسب و کار
2- برگزاری منظم جلسات "صبحانه با مسئولین" و "میز گرد با مدیران"
• هدف1: برگزاری 8 جلسه "صبحانه با مسئولین" در سطح وزیر و بالاتر
• هدف 2: برگزاری 8 جلسه "میز گرد با مدیران" در سطح معاون وزیر
3- پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44
• هدف1: تنظیم طرح کارشناسی نحوه اجرای بند الف و بند ج اصل 44 و ارسال آن برای مراجع ذیربط
• هدف2: پیگیری برای تأمین اعتبارات بانکی برای مشارکت بخش خصوصی در بند ج سیاستهای کلی اصل 44
• هدف3: برگزاری جلسات ماهیانه با مسئولین ذیربط و اشخاص توانمند بخش خصوصی جهت بررسی، اتخاذ راهبرد و روانسازی مشارکت بخش خصوصی
4- پیگیری جهت فراهم آمدن تسهیلات لازم در فضای کسب و کار کشور
• هدف1: بررسی موانع سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی و ارائه پیشنهادات جهت رفع آنها
• هدف 2: بررسی مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی و ارائه پیشنهادات جهت رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی
5- پیگیری رفع موانع تجارت الکترونیک و گسترش خدمات الکترونیک در تهران و سراسر کشور
• هدف1: پیگیری و هماهنگی با دستگاههای ذیربط جهت تسریع در تبدیل خدمات و ارتباطات خود با بخش خصوصی به خدمات الکترونیک
• هدف2: ترویج اخذ گواهی امضای الکترونیک در بین اعضای اتاق و استفاده از آن (حداقل 20% از اعضای اتاق تا پایان سال 88 )
• هدف3: برگزاری جلسات ماهیانه با مسئولین سازمانهای دولتی و تشکلهای غیر دولتی ذیربط در حوزه IT و تجارت الکترونیک
سطح اتاق
1- شروع اجرای برنامه استراتژیک اتاق از 1/4/88
2- بازنگری عملیات و رویه های جاری اتاق با هدف روانسازی و ساده سازی آنها
• هدف1: انتخاب مشاور جهت بررسی عملیات و ارائه طرح جهت اصلاح آنها
• هدف2: شروع به پیاده سازی تدریجی اصلاحات جدید
3- بازنگری در ساختار سازمانی اتاق و انطباق آن با مقتضیات روز (با رعایت بند 1 و 2 فوق)
• هدف1: انتخاب مشاور جهت تدوین ساختار سازمانی جدید اتاق
• هدف2: به کارگیری ساختار جدید از 1/7/88
4- تقویت کمیسیونهای اتاق و فعال سازی بیشتر آنان
• هدف1: برگزاری منظم جلسات کمیسیونها
• هدف2: افزایش نیروهای پشتیبان کمیسیونها (دبیرخانه و کارشناس)
• هدف3: حضور منظم مسئولین ذیربط در جلسات کمیسیونها و یا ملاقات اعضای کمیسیونها با ایشان
5- راه اندازی مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق و تقویت مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی
• هدف1: تجهیز مرکز و جذب کارکنان و مشاوران مربوطه
• هدف2: تدوین کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز مرکز
• هدف3: انجام پژوهشهای ارجاعی توسط کمیسیونها و هیأت رئیسه
6- ارتباط فعال با تشکلهای صنفی و اقتصادی بخش خصوصی
• هدف1: اخذ مستمر نظرات تشکلها در موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادی و فضای کسب و کار
• هدف 2: برگزاری مشترک سمینارها و همایش¬های مهم با تشکلهای موثر (حداقل 3 مورد)
• هدف 3: استعلام مشکلات صنفی تشکلها و لحاظ نمودن مشکلات فراگیر در برنامه های مطالعاتی
• هدف4: برگزاری جلسات مشترک با مدیران تشکلها (توسط کمیسیونها، هیأت رئیسه، دبیرکل) حداقل 50 جلسه
7- همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و تحقیقاتی در راستای پژوهش و تحقیقات مورد نیاز بخش خصوصی
• هدف1: حمایت مالی از رساله های تخصصی در زمینه مشکلات کسب و کار کشور به میزان حداقل 12 رساله
• هدف 2: برگزاری جلسات هم اندیشی با اساتید دانشگاهها در حوزه مشکلات کسب وکار ( جلسات فصلی)
8- مشارکت و برگزاری سمینارها و همایشها در رابطه با مشکلات بخش خصوصی و آموزش فعالان اقتصادی
• هدف1: برگزاری دو همایش خصوصی سازی و فضای کسب و کارتوسط اتاق
• هدف 2: برگزاری مشترک حداقل 4 همایش در رابطه با مشکلات بخش خصوصی
• هدف 3: حمایت مادی یا معنوی از برگزاری سمینارهای مرتبط
9- اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری و صنعتی به و از کشورهای دیگر جهت توسعه روابط اقتصادی
• هدف1: اعزام هیأت تجاری به بازارهای هدف
• هدف2: پذیرش هیأت تجاری از کشورهای دیگر
• هدف 3: اعزام 12 الی 15نفر- مرتبه از اعضای هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان و کمیسیونها با هیأتهای مهم اعزامی به خارج از کشور
• امضای تفاهم نامه با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها و اجرای مفاد آن
10- تقویت واحد "کارآفرینان جوان"
• هدف 1: تقویت واحد "کار آفرینان جوان"
• هدف2: برگزاری منظم جلسات بصورت ماهانه
• هدف3: کمک به طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مختص اعضای جوان اتاق
11- پیاده سازی طرح اتاق الکترونیک
• هدف ا: اتمام فاز اجرایی طرح اتاق الکترونیک تا 30/7/88
• هدف2: آموزش ذینفعان درونی اتاق الکترونیک (پرسنل - هیأت نمایندگان)
• هدف3: پیگیری جهت یکپارچه سازی خدمات اتاق الکترونیک با مراجع دولتی
• هدف 4: حذف تدریجی خدمات حضوری و تبدیل حداقل 50% از خدمات حضوری به خدمات الکترونیکی تا پایان سال 88
12- تجهیز ساختمان جدید اتاق تهران
• هدف1: آماده سازی کامل ساختمان جدید تا تاریخ 31/4/88
• هدف2: انتقال تدریجی به ساختمان جدید و استقرار کامل در ساختمان جدید تا تاریخ 31/6/88
13- انتشار ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران
• هدف 1: اخذ مجوز و شروع انتشار ماهنامه از خرداد 1388
• هدف 2: انتشار منظم 10 شماره از ماهنامه در سال 1388
• هدف 3: انتشار الکترونیک ماهنامه از تاریخ 31/6/88
14- عضویت در مجامع موثر ملی و بین المللی
• هدف1: عضویت فعال در اتاق بازرگانی بین المللی و حضور موثر در جلسات آن
• هدف2: عضویت در باشگاههای تجاری و اقتصادی دنیا
سطح اعضا
1- توسعه کمی وکیفی آموزش به اعضا
• هدف1: افزایش عناوین دوره های آموزشی به میزان ده عنوان
• هدف 2: افزایش میزان آموزش اعضا به میزان 40% نسبت به سال 87
• هدف 3: همکاری با مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی در طرح نیاز سنجی آموزشی بازرگانی کشور
• هدف 4: بهره گیری از اساتید با سطوح علمی و مهارتهای آموزشی بالاتر
• هدف 5: هماهنگی و برگزاری دوره¬های مشترک با مراکز آموزشی معتبر
• هدف 6: عدم افزایش شهریه دوره های آموزشی و اعطای تخفیف به اعضای جوان اتاق
• هدف 7 : انتخاب، ترجمه، چاپ و توزیع کتب و مقالات در زمینه¬های اقتصادی و کسب کار که به افزایش آگاهی های حرفه¬ای اعضاء کمک نماید.
2- گسترش خدمات مشاوره بازرگانی، مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی و حقوقی به اعضا
• هدف1: ارائه خدمات مشاوره¬ای حضوری
• هدف2: افزایش مشاوره الکترونیکی به میزان 30% نسبت به سال 87
3- ارائه خدمات جدید به اعضا
• هدف 1: مطالعه و شناسائی حداقل 3 خدمت مورد نیاز اعضا تا 31/3/88
• هدف2: هماهنگی و آمادگی جهت ارائه خدمات جدید بصورت تدریجی تا 31/6/88
4- راه اندازی واحد روانسازی کسب و کار جهت مراجعه اعضا، شناسائی مشکلات ایشان و تلاش در جهت حل آنها
• هدف1: راه اندازی واحد تا 31/2/88
• هدف2: شناسائی حداقل 10 مشکل عام و ارجاع آنها به هیأت رئیسه جهت اقدام تا 31/5/88
• هدف3: رسیدگی به حداقل 300 مورد از مشکلات خاص اعضا تا پایان سال 88
5- گسترش اطلاع رسانی به اعضا
• هدف 1: افزایش محتوای اطلاع رسانی وب سایت اتاق
• هدف 2: توسعه ارتباط الکترونیک با اعضا بطوریکه تا پایان سال 88 حداقل 5000 عضو تحت پوشش بولتن خبری اتاق قرارگیرند.
6- افزایش اعضای اتاق
• هدف1: راه اندازی واحد عضویابی تا 31/2/88
• هدف2: جذب اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر به عضویت اتاق
سطح هیأت نمایندگان
1- تلاش جهت افزایش حضور هیأت نمایندگان در جلسات هیأت نمایندگان و کمیسیونهای اتاق تهران و ایران
• هدف1: تقویت اطلاع رسانی به اعضای هیأت نمایندگان
• هدف2: اخذ نظرات هیأت نمایندگان در خصوص نحوه افزایش مشارکت ایشان در جلسات
• هدف 3: اختصاص فضای خاص به عنوان دفتر هیأت نمایندگان در ساختمان جدید
2- افزایش اطلاع رسانی به هیأت نمایندگان در خصوص مسائل روز کسب و کار و اقتصاد در ایران و جهان
• هدف1: ارائه دوره¬های کوتاه آموزشی برای هیأت نمایندگان (حداقل 6 مورد)
• هدف2: ارائه خلاصه گزارشات منظم از اقتصاد ایران و جهان توسط مرکز مطالعات به هیأت نمایندگان
• هدف3: ارائه خدمات ویژه رفاهی به هیأت نمایندگان
3- افزایش بهره گیری از اعضای هیأت نمایندگان در کارگروهها و کمیسیونها خارج از اتاق
• هدف: افزایش حضور اعضای هیأت نمایندگان به عنوان نماینده اتاق در جلسات و کارگروههای دولت و مجلس
سطح کارکنان اتاق
1- توان افزائی کارکنان از طریق ارائه آموزش¬های حین خدمت و جذب نیروهای توانمند
• هدف1: بررسی نیازهای آموزشی کارکنان تا تاریخ 31/2/88
• هدف2: آموزش کارکنان براساس نتایج حاصله از بند 1
• هدف 3: بکارگیری نیروهای متخصص و کارشناس جدید
2- برقراری خدمات رفاهی برای کارکنان اتاق
• هدف: اخذ تخفیفات مناسب از اماکن ورزشی و تفریحی مختلف برای کارکنان اتاق
سطح اتاقها
1- افزایش میزان وکیفیت همکاری با اتاق ایران
• هدف1: همکاری با اتاق ایران در راستای تقویت خروجی¬های کارشناسی آن اتاق
• هدف2: تقویت حضور اعضای اتاق تهران در کمیسیونها و دیگر جلسات و کارگروههای اتاق ایران
2- برقراری ارتباط موثر با اتاقهای شهرستانها
• هدف1: برگزاری جلسات منظم با هیأت رئیسه شهرستانها به تناسب زمان و موضوع (حداقل 6 جلسه)
• هدف2: حمایت از برنامه های توسعه¬ای اتاقهای شهرستانها
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