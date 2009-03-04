ارسال 170 قطعه شعر به سوگواره خیمه های سوخته در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی هاشمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این جشنواره در ساری افزود: 170 قطعه شعر از مازندران و چندین اثر از استان های دیگر به دبیرخانه سوگواره رسیده که پس از نظر هیئت داوران پنج اثر برگزیده شدند و در آئین اختتامیه از آنان تجلیل می شود.

وی ادامه داد: اعتلای هنر دینی و توجه ویژه به جایگاه شعر عاشورایی و تاثیرگذاری آن در نسل جوان جامعه از مهم ترین اهداف این مرکز در برگزاری سوگواره بوده است.

هاشمی با اشاره به برگزاری این سوگواره پنج شنبه 15 اسفند ماه با حضور شاعران برتر کشوری و استانی در ساری اظهار داشت: آثار برتر این سوگواره در قالب یک کتاب به چاپ خواهد رسید.