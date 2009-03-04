لزوم مدیریت توان جهان اسلام علیه رژیم صهیونیستی

جمال کارسلی، نماینده سابق پارلمان آلمان که در کنفرانس بین‌المللی فلسطین، مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت، حضور یافته، در گفتگو با خبرنگار مهر تنها راهکار پیروزی مقاومت اسلامی در برابر تجاوز کاری های رژیم صهیونیستی را اتحاد جهان اسلام در برابر اسرائیل دانست.

وی با اشاره به ظرفیت های گسترده کشورهای اسلامی، افزود: کشورهای اسلامی هم به لحاظ جمعیت، هم به لحاظ منابع طبیعی و هم از جهت گستردگی جغرافیایی قدرت قابل توجهی در جهان امروز را به خود اختصاص داده اند و بدون شک با مدیریت این توان گسترده نه تنها مشکل اسرائیل که می توان بسیاری از مشکلات اساسی جهان اسلام را مرتفع نمود.

این نماینده سابق پارلمان آلمان که تنها عضو مسلمان این مجموعه بود، ادامه داد: باید با بررسی دقیق و کارشناسانه و ضمن تحلیل و ریشه یابی دلایل و عوامل ناکامی مسلمانان در بسیاری از زمینه ها به رغم برخورداری از توان بالا در تمام حوزه ها، گام هایی اساسی را در جهت مدیریت توان جهان اسلام، بر ضد رژیم صهیونیستی برداشت.

کارسلی همچنین با ابراز تاسف از حمایت آشکار و نهان برخی کشورهای به ظاهر مسلمان از رژیم اشغالگر قدس، گفت: پس از مدیریت توان مذکور، باید مانع حمایت برخی از کشورهای عرب خاورمیانه از رژیم صهیونیستی شویم؛ در واقع این کشورها باید ضمن قطع حمایت سابق خود از تل آویو، به وظایف خود در قبال برادران مسلمان شان عمل کنند.