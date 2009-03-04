۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۰

شکریان خواستار شد:

روستاهای داراری خانه بهداشت صاحب خانه عالم شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: روستاهای دارای خانه بهداشت باید دارای خانه عالم نیز شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل در بابل افزود: خانه عالم برای پرورش و روح و ایجاد معنویت و پیشگیری از ایجاد نا امنیتی های اجتماعی است و همانگونه که خانه بهداشت برای پرورش جسم و جلوگیری از از گسترش بیماری در جامعه نیاز است، خانه عالم نیز برای نیازهای روحانی و معنوی انسان نیاز است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان تربیت نیرو برای آینده توسط دبیرستان صدرا را مکان مناسبی برای ترویج معارف دینی دانست.

و ی افزود: دو باب دبیرستان دخترانه و پسرانه صدرا در انجام این کار است که دانش آموزان ضمن گذراندن درسهای آموزی به درسهای قوی در راستای پرورش روح و معنویت و مدیریت جوانان در آینده است.

