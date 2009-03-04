سرانه مصرف ماهی در فارس از میانگین جهانی کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معظم ظهر امروز در مراسم افتتاحیه بازارچه فروش آبزیان شیراز افزود: سرانه مصرف ماهی در کشور ما 7.3کیلوگرم است در حالیکه سرانه مصرف آبزیان در جهان 16کیلوگرم بوده که در استان فارس این سرانه به 7.8کیلوگرم می رسد.

وی عنوان کرد: سرانه مصرف آبزیان در شهرستانهای لامرد و مهر در فارس حدود 30 کیلوگرم بوده که این دو منطقه در زمینه مصرف آبزیان می توانند با دیگر کشورها رقابت کنند.

مدیر کل شیلات استان فارس با اشاره به اهمیت احداث مراکز فروش آبزیان در شیراز تاکید کرد، مهمترین هدف از ایجاد چنین مرکزی تامین امنیت غذایی و سلامت افراد بوده و دسترسی آسان به آبزیان، کنترل راحت، تضمین کیفیت و قیمت مناسب نیز از دیگر اهداف آن به شمار می رود.

معظم همچنین در خصوص افزایش قیمت ماهی در شیراز و استان فارس نیز بیان کرد: شیراز یکی از مراکز مهم تامین ماهی و میگو در جنوب کشور بوده به همین دلیل شهر شیراز در موقعیت مناسب و مطلوبی قرار دارد اما به دلیل برخی واسطه گری ها شاهد افزایش قیمت آبزیان بوده ایم که با وجود چنین بازارچه هایی این مشکل نیز برطرف می شود.

وی در ادامه سخنان خود گفت: همکاری دانشگاه شیراز با شیلات فارس طی این مدت مناسب بوده و امیدواریم با ایجاد یک گروه تحقیقاتی افزایش مصرف مطلوب آبزیان را در سطح شیراز و استان فارس شاهد باشیم.