به گزارش خبرنگار مهر، خلیفه الظهرانی رئیس مجلس نمایندگان بحرین که به عنوان نخستین سخنران جلسه عصر کنفرانس بین المللی فلسطین در سالن اجلاس سران سخن می گفت، بیان داشت: صهیونیست ها با فلسطینی ها مبارزه می کنند تا هولوکاست زنده نگه داشته شود؛ اما فداکاری های مختلف و شهادت فلسطینیان مانع از تحقق خواسته های رژیم صهیونیستی خواهد شد.

رئیس پارلمان بحرین با تاکید بر اینکه بحرین در هر شرایطی در کنار فلسطینیان خواهد ایستاد، تصریح کرد: کنفرانس تهران تعاملی برای احقاق حقوق فلسطین است.

وی با اشاره به فجایع غزه و جنایت صهیونیست ها خاطر نشان کرد: آنچه در غزه رخ داد وجدان های افکار عمومی دنیا را بیدار کرد.

رئیس هیئت نمایندگی بحرین در کنفرانس بین المللی فلسطین اضافه کرد: نمی توان گذشته را فراموش کرد و صلح عادلانه و تلاش برای رسیدن به صلح به معنای فراموش کردن جنایات صهیونیست ها نیست و امیدواریم مسئله فلسطین با یاری شرکت کنندگان در اجلاس تهران به زودی حل شود.

الظهرانی با اشاره به اینکه کشور پادشاهی بحرین بر ضرورت حفظ وحدت در فلسطین تاکید دارد بیان داشت: ما در پارلمان بحرین کمک مالی خود را برای سرعت بخشیدن به بازسازی غزه ارسال کرده ایم و بازسازی غزه مهمترین هدف ما به شمار می آید.