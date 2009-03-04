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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۵

تحت فشار غرب ؛

دادگاه لاهه حکم بازداشت عمر البشیر را صادر کرد

دادگاه لاهه حکم بازداشت عمر البشیر را صادر کرد

درپی تلاش و فشار برخی کشورهای غربی، دادگاه بین المللی کیفری امروز در لاهه با متهم کردن عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به جنایات جنگی، حکم بازداشت وی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، دادگاه بین المللی کیفری اعلام کرد عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به ارتکاب جنایات جنگی متهم است.

این دادگاه اعلام کرد که دولت سودان باید با دادگاه همکاری کند.

به گفته مسئولان دادگاه بین المللی جنایات جنگی، البشیر به قتل غیرنظامیان و کوچاندن اجباری و شکنجه و تجاوز به آنها متهم است.

حکم بازداشت البشیر، دربرگیرنده اتهام قتل دسته جمعی نیست.

دادگاه بین المللی جنایات جنگی اعلام کرد : کشورها باید به تعهدات خود پس از صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان عمل کنند.

این در حالی است که عمر البشیر شب گذشته در آستانه نشست دادگاه بین المللی کیفری تاکید کرده بود خارطوم هیچ اعتنایی به هرگونه حکمی که بر ضد وی صادر شود، نخواهد کرد.

حکم بازداشت البشیر با مخالفتها خیلی از کشورها مواجه است و آنها این اقدام را باعث بدتر شدن اوضاع سودان می دانند.

کد مطلب 843711

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