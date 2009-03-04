25 هزار واحد مسکونی برای معلولین کشور ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالحسن فقیه امروز چهارشنبه در بیست و هفتمین همایش معاونان توانبخشی سراسر کشور در محمود آباد مازندران افزود: تاکنون بیش از 15 هزار واحد آن تحویل داده شد و بقیه به مرور در حال تکمیل و تحویل است.



وی درباره ساخت مسکن معلولان افزود: در سال گذشته برای هر واحد مسکونی چهار میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی دولت پرداخت می‌شد که این مبلغ در سال‌ جاری به 6 میلیون تومان رسید.

فقیه با اشاره به خدمات رایگان انشعاب‌های آب، گاز و برق برای معلولان تصریح کرد: برای ساخت مسکن معلولان، تسهیلات کم‌بهره نیز پرداخت می‌شود.

مستمری بگیران بهزیستی 32 تا 60 هزار تومان عیدی می گیرند

وی میزان عیدی مستمری ‌بگبران بهزیستی در سال‌ جاری را 32 تا 60 هزار تومان اعلام و خاطر‌نشان کرد: مجموع اعتبارات بخش توانبخشی، پیشگیری و مسکن سازمان بهزیستی در سال‌ جاری به 600 میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در دو سال اخیر با توجه به محدودیت شغل برای افراد معلول برای 50 هزار معلول فرصت شغلی ایجاد شد.



وی از عضویت 20 هزار معلول در تعاونی مسکن معلولان کشور خبر داد و سهم اعتبارات توانبخشی را از 35 میلیارد ریال سال 64 به 260 میلیارد ریال سال‌ جاری اعلام کرد.

میانگین سنی معلولان کشور به بالای 35 سال رسیده است

فقیه یادآور شد: با افزایش اعتبارات و بهبود خدمات بهزیستی، میانگین سنی معلولان ذهنی در کشور از 10 تا 15 سال، سال‌های گذشته به بالای 35 سال در حال حاضر رسید.

فقیه با اشاره به اینکه منتقدان دولت نیز به فعالیت توانبخشی کشور اعتقاد دارند، اظهار داشت: فعالیت‌های توانبخشی از شش نوع به 21 نوع فعالیت رسیده است.

فقیه با اعلام آمار جهانی مبنی بر چهار درصد جمعیت دنیا در قشر معلولان اضافه کرد: بر این اساس باید دو میلیون و 800 هزار نفر در کشورمان معلولان وجود داشته باشد، در حالی‌ که اینگونه نیست و بر اساس آمار بانک اطلاعات سازمان بهزیستی از مجموع یک میلیون نفر معلول شناسنامه‌دار در کشور 700 هزار نفر از خدمات این سازمان بهره‌مندند.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: به‌ دلیل برخی مشکلات در اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، تفاهمنامه‌ای با صندوق مهر امام رضا(ع) منعقد شد که برای اشتغال معلولان، تسهیلات پرداخت می‌کند.