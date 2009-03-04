نمایشگاه دستاوردهای هنری شهرداری تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سرسنگی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه و همچنین نشست دستورالعمل‌های پیشنهادی مدیران بخش‌های مختلف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: امیدوارم نمایشگاه دستاوردهای هنری معاونت هنری سازمان شهرداری تهران گوشه‌هایی از فعالیت‌های سازمان را در معرض دید مردم و مسئولین قرار دهد. این فرصت خوبی است که مدیران سازمان با مدیران معاونت هنری تعامل بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: ما باید رابطه‌ای قویتر بین مناطق و معاونت‌های تخصصی ایجاد و از این تعامل در تقویت کار بخش‌های مختلف استفاده کنیم. این نمایشگاه فرصتی است تا مدیران یکدیگر را بهتر بشناسند و بخش‌های مختلف در جریان فعالیت‌های هم قرار بگیرند، زیرا به خاطر گستردگی سازمان کمتر می‌توانند از این ظرفیت گسترده استفاده کنند. امیدوارم سال 88 را با تعامل بیشتر شروع و نمایشگاهی از دستاوردهای فرهنگی سازمان و همچنین دستاوردهای تشکل‌های وابسته برگزار کنیم.

قائم‌مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: سال 87 سالی پربار و پرمشغله‌ برای سازمان بود و شاهد 34 درصد افزایش برنامه مهم بودیم که نشان می‌دهد سازمان هر سال با استفاده از تجارب سال قبل هم به لحاظ کیفی و هم برنامه با افزایش چشمگیر به فعالیت خود ادامه می‌دهد. متأسفانه دید بیرونی به سازمان این است که سازمانی پولدار و بدون مشکل است؛ در صورتی که اعتبارات ما متناسب با ظرفیت‌ها و توان سازمان نیست، البته نسبت به سال گذشته بیشتر جذب اعتبار داشتیم.

سرسنگی با اشاره به افزایش توجه روی برنامه‌های متمرکز در سازمان گفت: ما از مدیران خواستیم در فعالیت‌های خود سایر فضاهای سازمان را نیز درگیر کنند. برخی مناطق در این کار موفق عمل کردند و در برخی مناطق نیز با ضعف‌هایی روبرو بودیم. این شیوه را در سال 88 هم ادامه می‌دهیم، زیرا معتقدیم شهر تهران به یک گستردگی رسیده که کارهای پراکنده در آن جوابگو نیست و سازمان برای موفقیت خود نیازمند حرکت متمرکز است تا از ظرفیت‌های موجود در شهر تهران استفاده کند.

وی با اشاره به دو توافق سازمان با متروی تهران و سازمان پایانه‌های شهر تهران گفت: در توافق‌نامه اولیه با مترو قرار شده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اجازه کار فرهنگی در حدود 60 ایستگاه مترو را داشته باشد که مدیریت این خانه فرهنگی مترو برعهده مدیران مناطق خواهد بود.

سرسنگی ادامه داد: همچنین در توافق‌‌نامه‌ای با سازمان پایانه‌های شهر تهران قرار شده سازمان در 88 پایانه مسافربری و پارک سوار تهران مراکز فرهنگی دایر کند که در مرحله اول در پایانه‌های جنوب،‌ شرق‌، غرب و بیهقی این مراکز را راه‌اندازی می‌کنیم.

وی افزود: معتقدیم هنوز تهران ظرفیت‌های پنهان بسیار دارد که کشف نشده و یا کشف شده و هنوز نتوانسته‌ایم به سمت‌ آن حرکت کنیم. امیدواریم سال 88 در حوزه گسترش فضاهای فرهنگی شهر تهران بیشتر فعالیت داشته باشیم. ما در سازمان نیازمند نظم و ساماندهی به برنامه‌های فرهنگی هستیم.



قائم‌مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: سازمان بسیار گسترده شده و اداره آن با توجه به نظم فرهنگی و پایداری در این مسیر میسر می‌شود. با وجود اعتقاد ما مبنی بر واگذاری مسئولیت‌ها به مناطق معتقدیم در حوزه برنامه‌نویسی، برنامه‌ریزی و نظارت باید متمرکز عمل کنیم و معاونت برنامه‌ریزی فعالیت‌ها را مورد بررسی و نظارت قرار دهد.

سرسنگی با اشاره به سخت و پنهان بودن کار فرهنگی و بروز نتایج آن در بلندمدت اظهار داشت: کسانی که در عرصه فرهنگی کار می‌کنند کمتر مورد تقدیر و تشویق قرار می‌گیرند و به دلیل اینکه کارهای فرهنگی در پیشانی تمامی فعالیت‌ها قرار دارد بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند.



او در پایان گفت: شاید یکی از وجوه مشخص کار فرهنگی خوب این است که کار خوب جای خود را در بین مردم باز کرده و نیاز مخاطب را برآورده می‌کند. اگر کار فرهنگی با نیاز مخاطب روبرو نباشد کاری صوری خواهد بود. امروزه مردم تهران نسبت به فعالیت‌های سازمان احساس نیاز می‌کنند.