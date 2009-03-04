ترکان در گفتگو با مهر مطرح کرد: کاهش 20 درصدی مصرف سوخت با بنزین 350 و گازوئیل 100 تومانی

اکبر ترکان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در صورت تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه ها در مجلس و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، در سال آینده باز هم واردات سوخت خواهیم داشت، گفت: اما میزان واردات بنزین و گازوئیل در سال آینده به مراتب کمتر از سال جاری خواهد بود.

وی افزود: اگر قیمت بنزین اصلاح شود و بهای هر لیتر آن به 350 تومان افزایش پیدا کند ، با این وجود هم در سال آینده تنها شاهد کاهش 20 درصد مصرف بنزین در سراسر کشور خواهیم بود.

مصرف بنزین در سال آینده 20 درصد کاهش می یابد

به گفته معاون برنامه ریزی وزیر نفت، پیش بینی کاهش 20 درصد مصرف بنزین در صورت افزایش قیمت آن به هر لیتر 350 تومان براساس محاسبات دقیق در وزارت نفت درآمده است.

این مقام مسئول در وزارت نفت با اشاره به اینکه در صورت کاهش 20 درصدی مصرف بنزین باید سال آینده به طور متوسط روزانه 53 میلیون لیتر بنزین در روز مصرف شود، بیان کرد: از این میزان مصرف حدود 45 میلیون لیتر آن از محل تولید پالایشگاههای داخلی تامین خواهد شد و از این رو، مجبوریم روزانه 8 میلیون لیتر بنزین وارد کنیم.

ترکان یاد آور شدَ: در صورت تصویب قیمت 350 تومانی برای فروش هر لیتر بنزین در مجلس، حداقل باید 600 میلیون دلار برای واردات بنزین در سال آینده اعتبار پیش بینی شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در صورتی که قیمت گازوئیل افزایش پیدا کند پیش بینی می کنیم سال 88 روزانه 9 میلیون لیتر واردات گازوئیل داشته باشیم.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت با تاکید بر اینکه برای واردات این میزان گازوئیل به 800 میلیون دلار اعتبار نیاز است، خاطرنشان کرد: این در صورتی محقق می شود که قیمت گازوئیل سال َآینده به 100 تومان به ازای هر لیتر افزایش پیدا کند.

ترکان در پایان با بیان اینکه با اصلاح قیمت حاملهای انرژی و عرضه بنزین 350 تومانی و گازوئیل 100 تومانی حدود 20 هزار میلیارد تومان برای دولت در سال آینده درآمد کسب خواهد شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم این موضوع در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا بودجه کمتری صرف واردات سوخت از خارج از کشور شود.