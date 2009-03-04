غرب برای رهایی از بحران اقتصادی از تعصبات 500 ساله دست بکشد

به گزارش خبرنگار مهر در سوادکوه، پرفسور حمید مولانا امروز در همایش "مهندسی فرهنگی و اندیشه‌های نو" اظهار داشت: راه‌ حل خروج از بحران‌های اقتصادی غرب را رها کردن اندیشه‌های گذشته توسط سران و اندیشمندان این کشورها عنوان کرد.

وی به تاثیر منسوخ‌شدن الگوهای اقتصادی غرب در رکود اقتصادی اشاره کرد و افزود: بحران اقتصادی به سران کشورهای غربی هشدار داده شده بود اما آنان در مورد عدم توان اقتصادی خود برای مردم اطلاع‌رسانی نکرده بودند.

مولانا با بیان اینکه امریکا باید بداند اقتصاد وی در حال افول است، اظهار داشت: برای برتری در عصر حاضر که عصر تفکر و اندیشه است باید با اعتماد به نفس استقلال فکری داشت نه اینکه کورکورانه از الگوهای رو به افول غربی پیروی کرد و با تشخیص مسائل بزرگ و ارزشمند روز خود را باور کرد.

وی با بیان اینکه برای دست‌یافتن به اندیشه‌ای نو در قرن‌21 باید آن را با قرون گذشته مقایسه کرد تا ویژ‌گی‌های متمایز آن حاصل شود، اظهار داشت: در این قرن دنیا وارد یک دوره جدید و مهمی از فرهنگ و اندیشه شده است که به جاست آن را قرن فرهنگ و اندیشه بنامیم.

مشاور عالی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه الگوهای گذشته سیاسی، اقتصادی، نظامی و فن‌آوری دنیا در زمان حاضر کارکرد خود را از دست داده‌اند، یادآور شد: با همه تبلیغاتی که در خصوص این الگوها از سوی کشورهای غربی صورت می‌گیرد، این الگوها در بحرانی‌ترین مراحل خود از لحاظ تفکر و اندیشه به سر می‌برند.

وی با بیان اینکه غرب در حوزه تفکر و اندیشه تنها به صنایع فرهنگی آن توجه می کنند و خود را در عصر مافوق صنعت می‌پندارند، خاطرنشان کرد: آنچه ما را از غرب متمایز می‌کند و به تازگی نیز وارد این مرحله شده‌ایم این است که در عصر فرهنگ و اندیشه بسر می‌بریم چون غرب در شرایط کنونی در حوزه فرهنگ و اندیشه به بن‌بست رسیده است.

مولانا افزود: این تهی‌شدن غرب از فرهنگ و تفکر به معنای این نیست که غرب، دانشگاه، کتابخانه و اندیشمندان بزرگ ندارد بلکه اگر نگاهی به تاریخ دو هزار ساله این الگوها بیاندازیم کمرنگ شدن تجلی حضور آنان به وضوح مشاهده می‌شود.

مشاورعالی رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه نقاط تلاقی ادیان توحیدی و فلسفه اندیشه است، گفت: سال 800 تا 1500 میلادی عصر اندیشه و فرهنگ اسلامی است زیرا با وجود آنکه قرون وسطی برای بسیاری از جوامع حالت انفعالی داشت عصر تجلی فرهنگ و اندیشه اسلامی بود.

وی از انقلاب اسلامی ایران به عنوان پدیده جدید 100 سال اخیر در حوزه اندیشه و فرهنگ نام برد و تاکید کرد: ویژگی دهه‌های اخیر در جهان شرق و دنیای اسلام رهبری فکر و اندیشه در 50 سال گذشته است زیرا با تهی شدن فرهنگ اندیشه غربی دنیا بروز و ظهور رهبران بزرگ و اصیل را از دنیای شرق و جهان اسلام تجربه کرد.

به گفته وی دنیا باید بپذیرد که دوران‌های صنعتی، مافوق صنعتی و تکنولوژی سپری شده است و آنچه امروز جوامع را به یکدیگر ارتباط می‌دهد فرهنگ و اندیشه است و دست یافتن به این نکته تلاطم و طوفان عجیبی در غرب به پا کرده است.

مولانا با تاکید بر اینکه این روزها سیاستمداران اروپایی و امریکایی صحبت از رهبران جدید از دنیای اسلام و شرق می‌کنند، ادامه داد: آنچه روابط بین‌الملل در دهه‌های گذشته به خود ندیده بود و با معرفی آن از سوی جامعه اسلامی مورد محبوبیت و مقبولیت جهانی قرار گرفت، وجود یک امام و پیشوای دینی است.

مشاور عالی رئیس‌جمهور یکی دیگر از تاثیرات بزرگ نوآوری و نواندیشی انقلاب اسلامی در دنیا را زیر سئوال‌بردن الگو‌های غربی عنوان کرد و افزود: این انقلاب یکی از بزرگترین شوک‌ها به جامعه غرب محسوب می‌شد زیرا مشروعیت بسیاری از تئوری‌ها و تعصبات اندیشمندان بزرگ دنیا را زیر سئوال برد و به آنها فهماند که اکنون باید از اندیشه‌های نو و کشمکش میان تمدن‌ها صحبت کنند.

پروفسور مولانا با اشاره به اینکه صنایع فرهنگی غرب و تکنولوژی موجود بر آن جریان و جامعه اطلاعاتی نیست آن را حتی یکی جامعه جدید نیز نخواند و گفت: آنچه ظرفیت اطلاعاتی در جوامع مربوطه را پایدار می کند حکمت و فضیلت تمدن اسلامی است.