امت عرب پذیرای اجلاسهای کمک به غزه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی القاریی نایب رئیس مجلس قطر در چهارمین کنفرانس حمایت از فلسطین تحت عنوان "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" اظهار داشت: امروز جهان اسلام مورد تهدید قرار گرفته و در معرض تروریسم است و عدم مساوات اقتصادی و آزادی متوجه نظامهای اسلامی است.

وی گفت: توطئه‌های مختلفی برای ایجاد تشتت میان ملتهای مسلمان صورت می گیرد اما این ملتها امیدوارند که در برابر تهدیدات یاری شوند.

نایب رئیس مجلس قطر تصریح کرد: در غیاب عدالت جهانی تلاشهای کشورهای اسلامی برای آزادی به تروریسم تعبیر می شود. آنها سلاحهای ما را برای کشتار جمعی می دانند و هر کاری انجام دهیم با مخالفتهای غرب مواجه می شود.

القاریی خاطرنشان کرد: تلاشهایی که برای کمک به اسرائیل انجام می شود نشان دهنده نقض حقوق بشر است چون ملت فلسطین به تنهایی مبارزه می کند اما اسرائیل دارای کمکهای اقتصادی و سیاسی بسیاری است آنها مردم فلسطین را از بیت المقدس بیرون کرده اند تا خودشان آنجا خانه سازی کنند و حتی با سلاحهای ممنوعه مردم غزه را مورد حمله قرار دهند.

نایب رئیس مجلس قطر گفت: آنها می خواهند اراده ملت فلسطین را در کرانه غربی و غزه مورد تشتت قرار دهند اما باید تلاش شود تا میان ملت فلسطین وحدت ایجاد شود و همه از مردم فلسطین حمایت کنند، باید بکوشیم تا محاصره به هر شکلی شکسته شود.

وی با تاکید بر این نکته که کشور قطر نقش سازنده ای برای یاری به ملت فلسطین داشته است از امت عرب خواست تا پذیرای اجلاسهای کمک به غزه باشد.

القاریی گفت: از سازمان ملل خواسته ام تا از مردم غزه حمایت کند و بازرسیهای اتمی در اسرائیل صورت بگیرد.