صادرات محصولات پتروشیمی کشور به هفت میلیارد دلار خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جمشید محمدی ظهر امروز در سمینار آموزشی آشنایی با نحوه خرید و عرصه محصولات پتروشیمی از طریق بورس افزود: میزان حجمی این صادرات بیش از نه میلیون متر مکعب خواهد گذشت.

مدیر بازرگانی داخلی شرکت پتروشیمی ایران این میزان صادرات در سال گذشته را نیز پنج میلیارد و هفت میلیون دلار ذکر کرد و اظهار داشت: علیرغم این میزان صادرات، کلیه نیاز داخلی صنایع پایین دستی کشور به مواد پتروشیمی تامین شده است.

وی میزان صادرات مواد پتروشیمی از ابتدای سال جاری تاکنون را نیز شش میلیارد و 700 میلیون دلار دانست و متذکر شد: صادرات حجمی این میزان نیز بیش از هشت میلیون و 500 هزار متر مکعب است.

وی ادامه داد: هم اکنون پتروشیمی به عنوان پرچم دار توسعه صنعتی و اقتصادی کشور مطرح است.

محمدی عنوان کرد: پیشرفتهای صادرات غیر نفتی کشور در سالیان گذشته و همچنین رشد چشمگیری در مناطق گازی و نفتی ماهشهر و عسلویه، مسیر توسعه اقتصادی کشور را بسیار هموار ساخته است.

وی یادآورشد: ورود بخش خصوصی به عرصه صنایع پتروشیمی در سالهای اخیر باعث تحولات مناسبی در راستای افزایش ظرفیت این محصولات شده است.

مدیر بازرگانی داخلی شرکت پتروشیمی ایران به ورود نخستین محصول پتروشیمی کشور در بهمن ماه سال جاری به بازار بورس اشاره کرد و اذعان داشت: طی مصوبه هیئت دولت برای آزاد سازی تدریجی قیمت محصولات پتروشیمی برای کاهش فشار بازار سرمایه این اقدام صورت گرفت.

وی در خصوص برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با نحوه خرید و عرصه محصولات پتروشیمی از طریق بورس نیز تشریح کرد: رفع ابهامات موجود در زمینه اطلاع رسانی و آشناسازی مشتریان برای مشارکت در طرحهای عمرانی پتروشیمی از جمله اهداف برپایی این هماش بوده است.

در این مراسم شرکت کنندگان با مفاهیم بورس و ورود این عرصه در زمینه های خرید محصولات پتروشیمی آشنا شدند.