مس کرمان جای پرسپولیس را گرفت / برق به انتهای جدول رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 6 دیدار زیر به پایان رسید که در پایان این دیدارها نتایج زیر بدست آمد:
* مس کرمان 2 - سپاهان اصفهان یک
گل ها: فراز فاطمی(40) و پائولو زالترون(2+45) برای مس کرمان - فرشاد بهادرانی(28) برای سپاهان
* سایپا کرج یک - پیام مشهد 2
گل ها: امید شریفی نسب(66- پنالتی) برای سایپا و اشپیتین آرفی(49) و محمد سهیمی(85) برای پیام مشهد
* ملوان بندرانزلی یک - داماش گیلان یک
گل ها: جلال رافخواهی(1+90) برای ملوان بندرانزلی - افشین چاووشی(81) برای پگاه گیلان
* ذوب آهن اصفهان یک - استقلال تهران یک
گل ها: ایگور کاسترو(9) برای ذوب آهن - مجتبی جباری (54) برای استقلال
* برق شیراز یک - پیکان قزوین 2
گل ها: ستار زارع(75-پنالتی) برای برق - میثم رضاپور(70) و میلادزنیت پور(89) برای پیکان
* ابومسلم مشهد صفر - راه آهن شهرری صفر
جدول رده بندی لیگ برتر:
1- استقلال تهران 58 امتیاز
2- ذوب آهن اصفهان 57 امتیاز
3- مس کرمان 49 امتیاز - تفاضل گل 10+
4- پرسپولیس 49 امتیاز - تفاضل گل 9+
5- سپاهان اصفهان 48 امتیاز
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15- استقلال اهواز 28 امتیاز
16- داماش گیلان 26 امتیاز- تفاضل گل 17-
17- پیام مشهد 26 امتیاز - تفاضل گل 19-
18- برق شیراز 23 امتیاز
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