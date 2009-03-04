مس کرمان جای پرسپولیس را گرفت / برق به انتهای جدول رسید

هفته سی ام رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با پیروزی و صعود مس کرمان به رده سوم، برتری پیکان، فرار ملوان از باخت در دربی گیلان و شکست سپاهان به پایان رسید.