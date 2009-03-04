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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

هفته سی ام لیگ برتر/

مس کرمان جای پرسپولیس را گرفت / برق به انتهای جدول رسید

مس کرمان جای پرسپولیس را گرفت / برق به انتهای جدول رسید

هفته سی ام رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با پیروزی و صعود مس کرمان به رده سوم، برتری پیکان، فرار ملوان از باخت در دربی گیلان و شکست سپاهان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 6 دیدار زیر به پایان رسید که در پایان این دیدارها نتایج زیر بدست آمد:

* مس کرمان 2 - سپاهان اصفهان یک
گل ها: فراز فاطمی(40) و پائولو زالترون(2+45) برای مس کرمان - فرشاد بهادرانی(28) برای سپاهان

* سایپا کرج یک - پیام مشهد 2
گل ها: امید شریفی نسب(66- پنالتی) برای سایپا و اشپیتین آرفی(49) و محمد سهیمی(85) برای پیام مشهد

* ملوان بندرانزلی یک - داماش گیلان یک
گل ها: جلال رافخواهی(1+90) برای ملوان بندرانزلی - افشین چاووشی(81) برای پگاه گیلان

* ذوب آهن اصفهان یک - استقلال تهران یک
گل ها: ایگور کاسترو(9) برای ذوب آهن - مجتبی جباری (54) برای استقلال

* برق شیراز یک - پیکان قزوین 2
گل ها: ستار زارع(75-پنالتی) برای برق - میثم رضاپور(70) و میلادزنیت پور(89) برای پیکان

* ابومسلم مشهد صفر - راه آهن شهرری صفر

جدول رده بندی لیگ برتر:
1- استقلال تهران 58 امتیاز
2- ذوب آهن اصفهان 57 امتیاز
3- مس کرمان 49 امتیاز - تفاضل گل 10+
4- پرسپولیس 49 امتیاز - تفاضل گل 9+
5- سپاهان اصفهان 48 امتیاز
.....................................
15- استقلال اهواز 28 امتیاز
16- داماش گیلان 26 امتیاز- تفاضل گل 17-
17- پیام مشهد 26 امتیاز - تفاضل گل 19-
18- برق شیراز 23 امتیاز

کد مطلب 843727

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