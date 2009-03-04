نگاهی به هفته سی ام رقابتهای فوتبال لیگ برتر/ صعود مس، سقوط برق

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدارهای هفته سی‌ام لیگ برتر استقلال و ذوب آهن در صدر جدول باقی ماندند. مس کرمان با غلبه بر سپاهان، پرسپولیس، این تیم اصفهانی و صبای قم را پشت سرگذاشت و با سه پله صعود در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت.

سقوط یک پله‌ای پرسپولیس و سپاهان امید این دو تیم را برای راهیابی به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کمرنگ‌تر کرد تا در هفته‌های آتی با انگیزه جبران امتیازات از دست رفته به مصاف حریفان بروند.

پیکان هم این هفته به یک پیروزی شیرین رسید تا فولاد و مقاومت را کنار زده و خود بر سکوی هفتم لیگ برتر بنشیند. پیکان با این صعود دو پله‌ای برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا امیدوار شد.

پاس هم یکی از تیم‌های موفق هفته سی‌ام بود اما با وجود برتری 5 بریک مقابل استقلال اهواز از سکوی سیزدهم تکان نخورد. این تیم فقط اختلاف امتیاز خود با تیم‌های قعرنشین را بیشتر کرد.

این هفته از رده دهم تا شانزدهم جدول رده بندی جابجایی به وجود نیامد اما فاصله تیم‌های قعرنشین با استقلال اهواز به حداقل رسید.

در قعر جدول داماش همچنان فانوس به دست است و پیام را در یک قدمی خود می بیند. پیام نیز با غلبه بر سایپا از قعر جدول جدا شده و جایگاه خود را به برقی سپرده است که با تحمل شانزدهمین شکست در فصل جاری برای اولین بار طی فصول گذشته قعرنشینی جدول را هم تجربه کرد.

در جدول رده بندی لیگ برتر استقلال و ذوب آهن شانس‌های اصلی قهرمانی هستند اما روی کاغذ هنوز تیم‌های مس کرمان، پرسپولیس، سپاهان و صبای قم شانس قهرمانی دارند. در حال حاضر فاصله امتیازات دو تیم صدر و قعرنشین 35 امتیاز است.

جدول رده بندی لیگ برتر