دیدار لاریجانی با همتای الجزایری در حاشیه کنفرانس

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار لاریجانی الجزایر را کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: اشتراکات متعدد موجود بین دو کشور اقتضا می‌کند روابط و همکاریهای فی ما بین در زمینه های مختلف سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی هر چه بیشتر افزایش یابد.

وی در این راستا بر آمادگی بخش‌ خصوصی ایران برای مشارکت در پروژه‌های مختلف عمرانی در الجزایر خبر داد و تاکید کرد: توانمندیهای مناسبی در جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف صنعتی و عمران وجود دارد که می‌تواند در بستر همکاریهای دوجانبه مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی در ادامه در بخشهای دیگری از سخنان خود برگزاری کنفرانس فلسطین در تهران را گامی در جهت کمک به مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین در غزه دانست و بر استمرار کمک به رفع مشکلات فرا روی مردم فلسطین در این منطقه تاکید کرد.

در ادامه این دیدار همچنین عبدالعزیز زیاری رئیس مجلس نمایندگان الجزایر ضمن ابراز خوشوقتی از حضور در جمهوری اسلامی ایران شرکت در کنفرانس بین المللی فلسطین در تهران را وظیفه دینی و انسانی خود بر شمرد و گفت: اقدام مناسب جمهوری اسلامی ایران در برگزاری این کنفرانس تلاش موثری در جهت کمک به مردم فلسطین به شمار می‌رود و من پس از 29 سال در نخستین حضور خود در جمهوری اسلامی ایران شرکت در این کنفرانس را برخورد لازم دانستم.

وی با اشاره به روابط خوب و رو به رشد بین دو کشور نیز اظهار داشت: مواضع مشترک و اشتراکات متعدد بین دو کشور گسترش و تعمیق مناسبات و همکاریهای دوجانبه را ایجاب می کند و روابط در تمام زمینه‌ها باید متناسب با ظرفیتهای موجود گسترش یابد.

رئیس مجلس الجزایر از لاریجانی برای سفر به الجزایر دعوت کرد که لاریجانی ضمن پذیرش آن ابراز امیدواری کرد این سفر در موقع مناسب انجام شود.