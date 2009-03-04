ایران حامی بزرگ فلسطین/ چشم امید فلسطینیان به کنفرانس تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم الزعنون که عصر امروز در کنفرانس بین المللی "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت " در تهران سخن می گفت ، تصریح کرد: مردم فلسطین در جنگهای اخیر پایداری خود را نشان دادند و با مقاومت خود اعلام کردند که ارتشها نمی توانند اراده ملتها را خنثی کنند.

رئیس مجلس فلسطین با تاکید بر اینکه جنگ غزه وحدت رزمندگان را در صحنه نبرد به اثبات رساند بیان داشت: ملت فلسطین پایداری خود را در جنگ غزه نشان داد و در مقابل رژیم صهیونیستی پرچم سفید برنداشت اما این رژیم نه از جنگ لبنان و نه از جنگ غزه پند و درس نگرفته و همچنان بدنبال برپا کردن جنگهای جدید است.

الزعنون ادامه داد: ملت فلسطین در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی قدرت خود را نشان داد و اعلام کرد که به مقاومت خود ادامه می دهد و در برابر احداث دیوار حائل و سیاست یهودی سازی و احداث شهرکهای یهودی نشین در فلسطین مقاومت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه پیروزی جز با وحدت و یکپارچگی ملی رخ نمی دهد در خصوص مذاکره کنندگان فلسطینی تصریح کرد: من به این مذاکره کنندگان اعلام می کنم که در حد مسئولیت خود به فلسطین کمک کنند و فراتر از منفعتهای شخصی به منافع فلسطین توجه داشته باشند.

رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در خصوص مذاکرات گروههای فلسطینی بیان داشت: ما از این گفتگوها به منظور رسیدن به وفاق ملی حمایت می کنیم تا در نتیجه آن اهداف ملی محقق شود.

وی در پایان با تقدیر و تشکر از جمهوری اسلامی ایران به دلیل برگزاری کنفرانس فلسطین در تهران با تاکید بر اینکه ایران همچنان حامی بزرگ فلسطین به شمار می رود گفت: فلسطینیان چشم امید به کنفرانس تهران دارند.