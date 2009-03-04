شوط از شهر به شهرستان ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شوط، معاون عمرانی وزیر کشور که بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به شوط سفر کرده بود، در جمع مردم شوط با اعلام این مطلب گفت: هم اکنون کشور به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است.

علی نیکزاد تاکید کرد: اقتدار جمهوری اسلامی به برکت هشت سال دفاع مقدس و خون شهدا شکل یافته و جرات تعرض به نظام را از دشمنان سلب نموده است.

وی افزود: هم اکنون با ناکار آمدی حربه های نظامی، توطئه براندازی نرم در دستورکار استبکار جهانی قرار گرفته است اما هوشیاری مردم و پشتیبانی از مسوولان همه توطئه ها را نقش برآب خواهد کرد.

در پایان مراسم معاون وزیر کشور با قرائت حکم فرمانداری غلامرضا غنی زاده بعنوان اولین فرماندار شهرستان شوط، ارتقای این بخش به شهرستان را اعلام کرد.

شهرستان شوط دارای جمعیتی بالغ بر 51 هزار و 476 نفر است که شهر شوط مرکز این شهرستان بیش از 19 هزار و 700 نفر جمعیت دارد.