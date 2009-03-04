تقدیر بحرین از برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، خلیفه بن احمد الظهرانی رئیس مجلس بحرین بعد از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه کنفرانس بین المللی فلسطین در تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا لاریجانی روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و بحرین را دوستانه و برادرانه خواند و گفت: منطق حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گسترش هر چه بیشتر روابط و همکاریها با کشورهای دوست و همسایه است و بحرین در این راستا جایگاه خاص خود را دارد.

وی افزود: بحرین نیز همسایه خوبی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و از احترام زیادی نزد ملت و مسئولان ایرانی برخوردار است.

لاریجانی در ادامه با اشاره به برگزاری کنفرانس فلسطین در تهران اظهار داشت: در شرایطی که فجایع رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین در غزه به اوج خود رسیده است حضور روسا و سایر مقامات پارلمانی کشورهای اسلامی پاسخ مناسبی به ندای مظلومیت مردم فلسطین محسوب می شود.

وی ابراز امیدواری کرد در نتیجه استمرار کمکهای انسانی و اسلامی به مردم فلسطین در غزه مشکلات فرا روی آنان حل و فصل گردد.

در ادامه این دیدارخلیفه بن احمد الظهرانی رئیس مجلس بحرین ضمن ابراز خوشوقتی از حضور در جمهوری اسلامی ایران و شرکت در کنفرانس بین المللی فلسطین گفت: پادشاه و مجلس و دولت بحرین از جمهوری اسلامی ایران به خاطر زمان و کیفیت مناسب برگزاری این کنفرانس تقدیر می کنند.

وی در ادامه روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران را دیرینه و برخوردار از مشترکات فراوان دانست و گفت: اشتراکات زیاد دینی و فرهنگی، دو کشور را به هم مرتبط می کند و بر این اساس روابط و مناسبات دو کشور در زمینه های مختلف باید بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس مجلس بحرین از لاریجانی برای سفر به بحرین دعوت به عمل آورد و رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد این سفر در موقع مناسب صورت گیرد.