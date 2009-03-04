درصد قبولی داوطلبان کنکور سراسری 81.33 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین توکلی عصر امروز در جلسه هم اندیشی مدیران پیش دانشگاهی کرمان در سالن اجتماعات چمران کرمان گفت: در کنکور سال 88 سراسری کشور یک میلیون و 356 هزار نفر ثبت نام کرده اند که نسبت به سال گذشته با کاهش یکصد هزار نفری روبرو هستیم.

وی افزود: روند کنکور سال آینده از لحاظ توزیع کارت ورود به جلسه آزمون با تغییراتی مواجه شده است که در نهایت موجب سهولت کار برای داوطلبان می شود.

وی با اشاره به اینترنتی شدن دریافت کارت ورود به جلسه خاطر نشان کرد: داوطلبان می توانند با وارد کردن مشخصات فردی در سایت مربوطه نسبت به دریافت کارت در روزهای 4 لغایت 6 تیرماه اقدام نمایند.

وی افزود: روند افزایش تعداد داوطلبان از سال 82 تا 84 با کاهش مواجه بوده است اما میزان داوطلبان در سال گذشته با 46 هزار نفر افزایش روبرو شد.

توکلی اضافه کرد: همه ساله شرایط و ضوابط آزمونهای ورودی به دانشگاه ها توسط مراجع قانونی به سازمان سنجش ابلاغ می شود و این سازمان نیز طبق ضوابط ابلاغ شده نسبت به تعیین شرایط و ضوابط اقدام می کند.

وی گفت: این ضوابط در قالب یک دفترچه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و برای کنکور سال 87 نیز این ضوابط به دقت اجرا شد و هیچ ابهامی در زمینه اجرای این ضوابط وجود نداشت.

