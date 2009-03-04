تظاهرات گسترده مردم سودان در حمایت البشیر و محکومیت حکم دادگاه لاهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره،هم اکنون مردم خارطوم در این تظاهرات با سردادن شعارهایی بر ضد دادگاه بین المللی کیفری، خشم و انزجار خود را از حکم این دادگاه بر ضد عمر البشیر ابراز می کنند.



بر اساس این گزارش، سودانی ها در این تظاهرات بر حمایت کاملشان از رئیس جمهوری خود تاکید می کنند.



این تظاهرات که هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان در آن افزوده می شود، همچنان ادامه دارد.

اوکامبو دادستان دادگاه لاهه با حمایت از حکم بازداشت عمر البشیر گفت : سودان باید به قانون بین المللی احترام بگذارد و در برابر جامعه بین المللی قرار نگیرد.



درپی تلاش و فشار برخی کشورهای غربی، دادگاه بین المللی کیفری امروز در لاهه با متهم کردن عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به جنایات جنگی، حکم بازداشت وی را صادر کرد.



یک مقام دولت سودان در اولین واکنش به صدور این حکم، رفتار دادگاه بین المللی جنایات جنگی را به سبب سکوت در برابر جنایات جنگی و ضد بشری رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه در جنگ 22 روزه، دوگانه و حکم آن را بی ارزش توصیف کرد.



مصر نیز از صدور این حکم ابراز نارضایتی کرد.