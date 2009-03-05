دستیابی به دانشگاه پویا و خلاق در گرو تحقق جنبش نرم افزاری است

دکتر حمید غیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در زمینه مشکلات دانشگاههای کشور گفت: بحثی که مقام معظم رهبری تحت عنوان "جنبش نرم افزاری" مطرح کردند بسیار ناظر بر این بحث است و لزوم این تحول بیش از حد احساس می شود. ما در قیاس با جامعه جهانی از حیث آموزش عالی وضع مطلوبی نداریم و باید به جنبش نرم افزاری توجه ویژه ای داشته باشیم.



وی اضافه کرد: مسائلی که دانشگاههای ما با آن دست و پنجه نرم می کنند، بسیار متعددند چرا که پدیده های اجتماعی از حیث عوارض هیچگاه تک علتی نیستند. عللی چون حسد که موجبات تنزل "عالم" و "علم" می شود، "من های مجازی"، "مصرف کننده بودن"، "بیگانگی با تاریخچه فرهنگی و اجتماعی ایران"، "عدم انطباق با نیازهای جامعه"، "تمرکز گرایی افراطی در دانشگاهها"، "جایگاه نه چندان مطلوب اساتید در نظام رتبه بندی اجتماعی به ویژه سلسله مراتب اقتصاد جامعه"، "عدم توجه دقیق به فلسفه تعلیم و تربیت"، "سوء مدیریت" و به ویژه "تحول در مبانی تولید علم" و "تحول در مبانی روش" از جمله این مسائل هستند.



عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد به سوء مدیریت در محیطهای علمی کشور اشاره کرد و گفت: "سوء مدیریت" که متأسفانه در موارد خارج از حیطه های دانشگاهی نیز وجود دارد از پدیده های مخرب سالیان اخیر است. مدیران نه بر اساس شایستگی بلکه به میزان ارتباط یا وابستگی سببی و نسبی تعیین می شوند که این روش با نخبه گرایی به شدت تعارض دارد. در نتیجه افراد کم بضاعت علمی رشد می کنند و خروجیها مناسب نیستند.



وی در زمینه رشد دانشگاههای کشور در سالهای اخیر نیز گفت: خوشبختانه علوم پایه و رشته های پزشکی و یا حتی مهندسی دارای رشد بوده اند ولی این رشد مطلوب نیست اما در رشته های علوم انسانی اختلاف فاز ما با دانشگاههای کشور توسعه یافته دائما فزونی می یابد.



عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران در ادامه گفت: کشور ما با سابقه قابل توجهی که دارد متاسفانه امروز فقط در پروژه های تحقیقاتی دانشگاهها وارد می شود و در این زمینه هم مطابق متدولوژی غربیها رفتار می کند بنابراین اساسا فاقد خلاقیت است. در این جهت باید با توسل به "جنبش نرم افزاری" بسیار سریع به ایجاد نرمها و استانداردهای جدید دست دست یابیم تا با این پتانسیل عظیم قشر جوان هر چه زود تر شاهد دانشگاهها و دانشگاهیان پویا، خلاق و متعهد باشیم.