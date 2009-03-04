۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۸

کبگانیان خبر داد:

طرح تحول راهبردی علوم و فناوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه نسخه وزارت علوم برای نقشه جامع علمی کشور تحت عنوان طرح تحول علوم و فناوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان امروز در حاشیه بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در وزارت علوم با اشاره به موارد مطرح شده در این جلسه گفت: طرح تحول راهبردی علوم و فناوری که توسط وزارت علوم تدوین شده و همچنین سال جهانی نجوم و برنامه هایی که به مناسبت این سال در دستور کار است محور بحث و بررسی اعضای شرکت کننده در این جلسه بود.

وی اظهار داشت: نسخه پیشنهادی وزارت علوم برای نقشه جامع علمی کشور مورد درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و در جلسه شب گذشته این شورا وزارت علوم، طی نامه رسمی نسخه پیشنهادی خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی کرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در خصوص سال جهانی نجوم نیز بحث اطلاع رسانی، اهداف و برنامه ها و ارائه پیشنهادات سایر وزارتخانه ها برای استفاده از تمام توانایی ها برای عملیاتی کردن برنامه های این سال در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورا مطرح شد.

