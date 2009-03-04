آزادسازی سراسر فلسطین ضروری تر از بازسازی غزه است

به گزارش خبرنگار مهر، ام محمد که در چهارمین کنفرانس بین المللی تهران با عنوان فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت سخنرانی می کرد تصریح کرد: کنفرانس تهران باید در اجرا به نتایج مهمی ختم شود و در این صورت غزه به پیروزی خواهد رسید.

همسر شهید رنتیسی با مطرح کردن این پرسش که آیا غزه بخشی جدا از سرزمین فلسطین است یا خیر و آیا کشتار غزه اولین جنایت رژیم صهیونیستی است تصریح کرد: غزه بخشی از فلسطین و فلسطین بخشی از جهان اسلام است بنابراین موضوع غزه چیزی جدا از موضوع جهان اسلام نیست.

ام محمد با تاکید بر اینکه کشتار صهیونیستها در جنگ غزه نخستین جنایت آنان نیست اظهار داشت: این جنایات بخشی از مجموعه کشتارهای زنجیره ای رژیم صهیونیستی است که از سال 1917 میلادی در فلسطین آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه تمام گروههای فلسطینی از مقاومت در برابر صهیونیستها حمایت می کنند به نقش زنان فلسطینی در پیروزیهای فلسطین اشاره کرد و گفت: زن فلسطینی با تمام افتخار و کمال سعادت دست سخت ترین شرایط از خود در برابر صهیونیستها مقاومت نشان داده است.

ام محمد ادامه داد: زنان فلسطینی در هر شرایطی پیام خود را به جهانیان اعلام کرده اند و ذلت را رد کرده اند و در سطح اجتماعی نیز پایداری خود را نشان داده اند و در حوزه اقتصادی هم پایداری زنان فلسطینی جلوه گر شده به نحوی که آنان با قدرت در برابر محاصره و تحریم ایستادگی کرده اند و تسلیم زور نشده اند.

همسر شهید رنتیسی با بیان اینکه زنان فلسطینی در سطح نظامی نیز در کنار مردان فلسطینی حضور داشته و دارند بیان داشت: زن فلسطینی در ساخت تسلیحات، حمل جنگ افزارها، پناه دادن به مجاهدان و حتی شهادت طلبی و اقدامات چریکی مشارکت داشته و این همان نقش زن فلسطینی در پیروزی های مقاومت مردم فلسطین است.

ام محمد با بیان اینکه در جنگ غزه اراده بر سلاحهای ویرانگر پیروز شد به مسئله بازسازی غزه اشاره کرد و با انتقاد از هیاهوهای صورت گرفته در این رابطه گفت: بازسازی غزه ضروری است اما ضروری‌تر از آن این است که ملت فلسطین تا آزادی سراسر این سرزمین ایستادگی کنند.