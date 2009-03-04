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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۰

19 اداره در صدوق فاقد دفتر کار هستند

یزد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان صدوق گفت: در حال حاضر 19 اداره در شهرستان صدوق فاقد دفتر کار برای ارائه خدمات به مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سعید عبداللهی، بعدازظهر امروز در نشست شورای روابط عمومی های شهرستان صدوق اظهار داشت: شهرستان صدوق از 11 سال پیش به عنوان شهرستانی مستقل در استان یزد معرفی شد اما از آن زمان تاکنون ادارات متعددی از جمله صنایع و معادن، بازرگانی، محیط زیست و ... موفق به تشکیل دفتری برای ارائه خدمات به مردم نشده است.

وی افزود: محدودیتهای سازمانی برای استخدام افراد جدید یکی از مهمترین دلایل عدم تشکیل ادارات یاد شده است زیرا برای جلوگیری از افزایش پستهای سازمانی نیاز به حذف و جایگزینی پستهای بلاتصدی است که این کار در این شهرستان هنوز صورت نگرفته است.

عبداللهی بیان داشت: از طرفی مجموعه شهرستان صدوق از زمان ارتقا به شهرستان پیگیر این امر نبوده اند اما از چند ماه گذشته پیگیریهای جدی در این زمینه آغاز شده است.

وی عنوان کرد: برخی ادارات نیز نداشتن ساختمان اداری و تجهیزات را دلیل عمده عدم استقرار پستهای خود اعلام کرده اند.

فرماندار صدوق یادآور شد: در جلسه هیئت دولت نیز مصوب شد تا در شهرستانهای جدید الاتاسیس مجتمع اداری با محوریت فرمانداری احداث شود تا هم ادارات به سرعت در آن مستقر شوند و هم در هزینه های صرفه جویی صورت گیرد.

وی با اشاره به اجرای این مصوبه در شهرستانهای تازه تاسیس اظهار امیدواری کرد: به زودی شاهد راه اندازی این ادارات در شهرستان صدوق باشیم.

عبداللهی همچنین در بخش دیگری از این نشست با اشاره به کارکرد روابط عمومی ها بیان داشت: روابط عمومی ها آینه تمام نمای ادارات هستند و می توانند نقشی موثر در روند کار مدیران و سازندگی در شهرها داشته باشند.

فرماندار صدوق روابط عمومی ها را امین ادارات و مردم خواند و یادآور شد: این بخش از ادارات می توانند با نقش و جایگاه موثر خود در سازمانها تحول ساز و در جامعه سازنده و اثرگذار باشند.

در این نشست جمعی از مسئولان روابط عمومی ادارات شهرستان صدوق و خبرنگاران استان یزد حضور داشتند.

کد مطلب 843748

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