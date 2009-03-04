19 اداره در صدوق فاقد دفتر کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سعید عبداللهی، بعدازظهر امروز در نشست شورای روابط عمومی های شهرستان صدوق اظهار داشت: شهرستان صدوق از 11 سال پیش به عنوان شهرستانی مستقل در استان یزد معرفی شد اما از آن زمان تاکنون ادارات متعددی از جمله صنایع و معادن، بازرگانی، محیط زیست و ... موفق به تشکیل دفتری برای ارائه خدمات به مردم نشده است.

وی افزود: محدودیتهای سازمانی برای استخدام افراد جدید یکی از مهمترین دلایل عدم تشکیل ادارات یاد شده است زیرا برای جلوگیری از افزایش پستهای سازمانی نیاز به حذف و جایگزینی پستهای بلاتصدی است که این کار در این شهرستان هنوز صورت نگرفته است.

عبداللهی بیان داشت: از طرفی مجموعه شهرستان صدوق از زمان ارتقا به شهرستان پیگیر این امر نبوده اند اما از چند ماه گذشته پیگیریهای جدی در این زمینه آغاز شده است.

وی عنوان کرد: برخی ادارات نیز نداشتن ساختمان اداری و تجهیزات را دلیل عمده عدم استقرار پستهای خود اعلام کرده اند.

فرماندار صدوق یادآور شد: در جلسه هیئت دولت نیز مصوب شد تا در شهرستانهای جدید الاتاسیس مجتمع اداری با محوریت فرمانداری احداث شود تا هم ادارات به سرعت در آن مستقر شوند و هم در هزینه های صرفه جویی صورت گیرد.

وی با اشاره به اجرای این مصوبه در شهرستانهای تازه تاسیس اظهار امیدواری کرد: به زودی شاهد راه اندازی این ادارات در شهرستان صدوق باشیم.

عبداللهی همچنین در بخش دیگری از این نشست با اشاره به کارکرد روابط عمومی ها بیان داشت: روابط عمومی ها آینه تمام نمای ادارات هستند و می توانند نقشی موثر در روند کار مدیران و سازندگی در شهرها داشته باشند.

فرماندار صدوق روابط عمومی ها را امین ادارات و مردم خواند و یادآور شد: این بخش از ادارات می توانند با نقش و جایگاه موثر خود در سازمانها تحول ساز و در جامعه سازنده و اثرگذار باشند.

در این نشست جمعی از مسئولان روابط عمومی ادارات شهرستان صدوق و خبرنگاران استان یزد حضور داشتند.