شکست برابر پیام نتیجه فشردگی بازیهاست/ مسئولیت این باخت را می پذیرم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن سرمربی تیم فوتبال سایپا که پس از شکست 2-1 تیمش مقابل پیام خراسان در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: بازیکنان سایپا امروز به هیچ وجه در اندازه های خود ظاهر نشدند و خستگی ناشی از فشردگی مسابقات کاملا در تیم ما محسوس بود بطوری که نتوانستیم مقابل تیم قعر جدولی پیام فوتبال قابل قبولی را ارائه کنیم.

مایلی کهن با بیان اینکه مسئولیت این شکست برعهده من است اظهار داشت: بازیکنان من امروز از نظر جسمانی و روحی افت شدیدی داشتند و به شدت تحلیل رفته بودند و به همین دلیل نتوانستیم فوتبال واقعی خود را به نمایش بگذاریم.

سرمربی سایپا با اشاره به اینکه این دیداربرای تیم قعرجدولی پیام حکم مرگ و زندگی را داشت، افزود : بازیکنان پیام که خطر سقوط را احساس می کنند در این بازی بسیار با انگیزه و دونده نشان دادند و با گلهای استثنایی که وارد دروازه تیم ما کردند سه امتیاز حساس را کسب کردند تا از انتهای جدول فاصله بگیرند.

وی در خصوص غیبت حسین کعبی و کیانوش رحمتی در این دیدار اظهار داشت : به این دو بازیکن استراحت دادیم تا بتوانیم از آنها در بازی جام حذفی مقابل شموشک نوشهر استفاده کنیم . برای ما جام حذفی از اهمیت زیادی برخوردار است و تمام هدف ما برای بازگشت به لیگ قهرمانان آسیا موفقیت در این رقابتهاست و به همین دلیل تمام برنامه هایمان را بر روی این مسابقات متمرکز کرده ایم.