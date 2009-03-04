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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۵۱

کنفرانس بین‌المللی فلسطین-32

مسئله فلسطین مسئله مهم جهان اسلام است

دبیر کل اتحادیه پارلمانی کشورهای اسلامی مسئله فلسطین را مسئله مهم جهان اسلام و دنیا دانست و گفت: این مسئله از محورهای اصلی در دستور کار سازمان ملل به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کریش که عصر امروز در کنفرانس بین المللی فلسطین، مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت در سالن اجلاس سران تهران سخن می گفت اظهار داشت: رژیم صهیونیستی در جنگ غزه از مخربترین سلاحهای بین المللی استفاده کرد و اقدامات این رژیم تجاوز آشکار به حقوق بین الملل به شمار می رود.

کریش خاطرنشان کرد: ما نگرانی خود را به خاطر تخریب منازل فلسطینیان و تبعید ساکنان فلسطین به منظور تغییر بافت جمعیتی سرزمین فلسطین اعلام می کنیم و معتقدیم رژیم صهیونیستی قصد توسعه شهرکهای یهودی نشین را دارد.

دبیرکل اتحادیه پارلمانهای کشورهای اسلامی در ادامه از گروههای فلسطینی خواست اختلافات را کنار بگذارند.

وی یادآور شد: ما از نتایج مذاکرات گروههای فلسطینی و تشکیل حکومت واحد فلسطینی حمایت می کنیم.

کد مطلب 843751

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