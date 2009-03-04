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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

با وجود مخالفت مسکو ؛

ایتالیا از عضویت گرجستان در ناتو حمایت می کند

معاون وزیر خارجه ایتالیا از تعهد کشورش برای حمایت از عضویت گرجستان در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، "آلفردو مونتیکا" که در سفر رسمی در گرجستان بسر می برد، پس از دیدار با گریگول واشادزه وزیر خارجه این کشور در تفلیس اعلام کرد که رم از تلاشهای گرجستان برای عضویت در ناتو حمایت می کند.

مونتیکا همچنین به نشست وزیران کشورهای عضو ناتو که روز پنجم مارس برگزار خواهد شد، اشاره کرد و گفت: در نشست ناتو که نمایندگان حکومت جدید آمریکا نخستین بار در آن شرکت خواهند کرد، مسئله استراتژی جدید و سیاست ناتو بررسی خواهد شد.

معاون وزیر خارجه ایتالیا افزود: "تا اواخر ماه آوریل و یا ماه مه می توان از ناتوی جدید بحث کرد".

کد مطلب 843753

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