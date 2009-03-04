ایتالیا از عضویت گرجستان در ناتو حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، "آلفردو مونتیکا" که در سفر رسمی در گرجستان بسر می برد، پس از دیدار با گریگول واشادزه وزیر خارجه این کشور در تفلیس اعلام کرد که رم از تلاشهای گرجستان برای عضویت در ناتو حمایت می کند.

مونتیکا همچنین به نشست وزیران کشورهای عضو ناتو که روز پنجم مارس برگزار خواهد شد، اشاره کرد و گفت: در نشست ناتو که نمایندگان حکومت جدید آمریکا نخستین بار در آن شرکت خواهند کرد، مسئله استراتژی جدید و سیاست ناتو بررسی خواهد شد.

معاون وزیر خارجه ایتالیا افزود: "تا اواخر ماه آوریل و یا ماه مه می توان از ناتوی جدید بحث کرد".

