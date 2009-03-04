گام بلندی برای آسیایی شدن برداشتیم / تیرهای حاشیه سازان به سنگ خورد

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی این تیم برابر سپاهان اصفهان گفت: این دیدار، یک بازی حیثیتی برای ما بود و بازیکنان تیم ما با تمام توان در زمین بازی کردند و ضمن کسب یک پیروزی ارزشمند، از یکسو جواب محکمی به حرف های فرهاد کاظمی دادند و از سوی دیگر گام بلندی را برای آسیایی شدن برداشتند.

وی ادامه داد: در این مسابقه خدا به ما کمک کرد تا با حمایت تماشاگران و تلاش بازیکنان در حالیکه 3 بازیکن اصلی خود در خط میانی راه هم در اختیار نداشتیم، با پیروزی برابر سپاهان، به جمع سه تیم بالای جدول ملحق شویم. قطعا در هفته های آینده با قدرت بیشتری به میدان می رویم تا ضمن حفظ جایگاه فعلی، آسیایی شدن خود را تثبت کنیم.

مدیر عامل باشگاه مس کرمان خاطرنشان کرد: ما در 4 بازی پایانی خود، در دو دیدار میزبان هستیم، ضمن اینکه تیم های سپاهان و پرسپولیس باید در لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان بروند و فشار مضافی را تحمل کنند که تمام این موارد به سود تیم ماست و اگر بتوانیم حداکثر امتیازات دیدارهای خانگی را کسب کنیم، شانس کسب سهیمه لیگ قهرمانان آسیا را بیش از پیش افزایش می دهیم.

وی همچنین اظهار داشت: از مسئولان استان کرمان می خواهم اگر دوست دارند آسیایی شدن ما قطعی شود، بیش از گذشته از ما حمایت کنند، البته آنها حمایت هایی انجام می دهند ولی باید بیشتر شود تا ما با حل مشکلاتمان و کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا، دل مردم کرمان را شاد کنیم.

برهانی نژاد در پایان گفت: در چند هفته گذشته حاشیه سازان قصد داشتند با شیطنت هایی برای ما مشکل ایجاد کنند اما خوشحالم تیر آنها به سنگ خورد و کادر فنی و بازیکنان ما با اتحاد بیشتر، در بازی های اخیر امتیازات حساسی را از آن خود کردند تا در نهایت با پشت سرگذاشتن تیم های بزرگی همچون سپاهان و پرسپولیس، امروز در جمع سه تیم بالای جدول قرار بگیریم.

دیدار تیم های مس کرمان و سپاهان که عصر امروز برگزار شد، در نهایت با پیروزی 2 بر یک مس به پایان رسید.