۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۱۲

فرهاد کاظمی؛

پیروزی حق صنعت مس کرمان بود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی سپاهان اصفهان با اشاره به غیبت بازیکنان اصلی این تیم گفت: مس کرمان از غیبت بازیکنان اصلی سپاهان نهایت استفاده را کرد و در مجموع پیروزی حق مس کرمان بود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کاظمی عصر امروز در جمع خبرنگاران در ورزشگاه امام علی (ع) کرمان اظهار داشت: این دیدار برای 2 تیم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در نهایت مس یک گام مهم به رقابت های آسیایی نزدیک شد اما تیمهای صعود کننده در پایان فصل مشخص می شوند و باید تا آن زمان صبر کرد.

وی گفت: تیمهایی که سپاهان در هفته های آینده با آنها دیدار می کنند امتیاز خواهند داد و مسیر سپاهان برای کسب سهمیه آسیایی بسیار هموارتر است.

کاظمی افزود: مس کرمان، سپاهان، پرسپولیس و صبا برای کسب این سهمیه ها رقابت دارند که امیدواریم در نهایت موفق شویم از این تیمها پیشی بگیریم.

وی عنوان کرد: بازیکنان سپاهان در این دیدار بسیار خوب عمل کردند و در غیاب 6 بازیکن اصلی تیم توانستند بخوبی بازی را کنترل کنند اما در نهایت این اتفاقات بازی بود که سبب شد مس برنده شود.

سرمربی سپاهان گفت: دروازه بان سپاهان در دریافت 2 گل بازی مقصر نبود زیراکه بخصوص گل دوم از فاصله 2 متری وارد دروازه ما شد اما در مقابل رحمتی یکی از اصلی ترین مهره های تیم مس بود و توانست توپ های مهاجمان سپاهان را کنترل کند و در نتیجه نهایی تاثیر گذار شود.

وی با اشاره به برنامه هفته گذشته نود افزود: من قصد توهین به بازیکنان مس و مردم کرمان را نداشتم و این حواشی را برخی افراد به وجود می آورند و از کمیته انضباطی نیز می خواهم با این جریانها برخورد کند زیرا که فوتبال کشور را وارد حاشیه می کنند.

کد مطلب 843757

