اعتراض به استفاده از واژه جعلی به ‌جای "خلیج فارس"

به گزارش خبرنگار مهر از کنفرانس " فلسطین مظهر مقاومت غزه قربانی جنایت" که در تهران در حال برگزاری است، دقایقی پیش علی راشد رئیس هیئت پارلمانی کویت با قرار گرفتن پشت تریبون سخنرانی در این کنفرانس و به کاربردن واژه ای مجعول به جای نام خلیج فارس مورد اعتراض شرکت کنندگان در اجلاس قرار گرفت.

شرکت کنندگان اعتراض خود را به هیئت رئیسه اعلام کردند و هیئت رئیسه نیز پس از پایان سخنرانی رئیس هیئت پارلمانی کویت، این اعتراض را از پشت تریبون اعلام کرد.

پس از اعلام این اعتراض از سوی هیئت رئیسه حاضران با کف زدن موضع هیئت رئیسه را مورد تایید قرار دادند.