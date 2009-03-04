به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارومیه، دکتر محمود احمدی نژاد که بعدازظهر امروز در ادامه سفرهای استانی هیئت دولت وارد آذربایجان غربی شد در بخشی از سخنانش در جمع مردم این استان در ورزشگاه تختی با اشاره به وضعیت امروز جهان اظهار داشت: مشکلات جامعه بشری همه و همه به خاطر دوری قدرتهای بزرگ از اخلاق پیامبران، بداخلاقیها، بی عدالتیها و عدم احترام به ملتها است.

وی افزود: خودخواهیها و روحیه استکباری باعث شده که فضای تهدید، کینه ورزی، درگیری و تجاوز آرامش را از جامعه بشری بگیرد.

رئیس جمهور ادامه داد : هر جا که جنگ، تجاوز و اشغالی رخ می دهد ناشی از وجود افرادی است که اخلاق نبوی را کنار گذاشته اند و از حلم، صبر، پاکی و عدالت بی خبرند.

وی همچنین گفت: راه اصلاح وضعیت جهان این است که همه دست به دست هم دهیم و با ترویج اخلاق پیامبر اسلام (ص) صلح، محبت و برادری مشکلات را از پیش پا برداریم.

احمدی نژاد در ادامه سخنانش خطاب به قدرتهای بزرگ توصیه کرد: ما به شما نصیحت می کنیم برگزیدن اخلاق پیامبر به نفع شما و ملتها است.

رئیس قوه مجریه اضافه کرد: ما شما را به پاکی، عدالت و احترام به حقوق دیگران دعوت می کنیم و امیدواریم این دعوت را بپذیرید.

رئیس شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: آنها که می گویند می خواهند در سیاستهای خود تغییر ایجاد کنند تغییر این است که از اخلاق تجاوز و زورگویی به اخلاق انسانی و پیامبران تغییر رفتار دهند و بدانند اگر این دعوت را بپذیرند به نفع آنان و ملتهای آنان است، اما اگر در برابر دعوت به خیر و نیکی بایستند باید بدانند ملتها امروز بیدارند و در پیشاپیش ملتهای جهان مردم ایران و مردم آذربایجان غربی ایستاده اند و شما را از اریکه قدرت فاسد به زیر خواهند کشید.

رئیس جمهور تاکید کرد: دوران امپراطوری های فاسد به پایان رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری کنفرانس حمایت از ملت فلسطین که صبح امروز در تهران آغاز شد اظهار داشت: با جنایاتی که صهیونیستها در غزه و فلسطین انجام داده اند روی همه جنایتکاران تاریخ را سفید کرده لذا دنیا بداند ملت ایران از رفتار صهیونیستها بیزار است و همواره حامی ملت فلسطین خواهد ماند.

احمدی نژاد اضافه کرد: امروز بزرگترین ماموریت ملت ایران و مهمترین مسئولیت تاریخی ما ساختن ایران است و ایران باید به سرعت ساخته شود تا جایگاه شایسته خود را پیدا کند لذا هر اقدام و رفتاری که توجه، همدلی و عزم ملت ایران را از کار، تلاش و سازندگی منحرف کند حتما در خدمت ملت ایران نخواهد.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: امروز دولت، مجلس، قوه قضائیه، همه استانها، کارگران، کشاورزان، فرهنگیان، دانشجویان، دانش آموزان، صنعتگران و عشایر غیور باید دست به دست هم دهند و کشور را جلو ببرند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تصمیمات خوبی که در سفر اول هیئت دولت به این استان اتخاذ شد تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مصوبات دور اول تا امروز عملیاتی شده است و به فضل الهی در این سفر هم مروری بر مصوبات دور اول خواهیم داشت و بر اساس کارهای کارشناسی انجام شده تصمیماتی برای این استان اتخاذ می کنیم.



رئیس جمهور با اشاره تصمیماتی که در دستور کار دولت برای استان آذربایجان غربی قرار دارد گفت: در تمام بخشهای آب، کشاورزی، روستاها، شهرها، مسکن و بخشهای گوناگون دولت تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد.

وی از جمله مصوبات دولت در سفر دور دوم به این استان را تصویب مطالعه و احداث 11 دانشکده و مرکز آموزش عالی خواند.

احمدی نژاد افزود: همچنین با توجه به طبیعت منحصر به فرد و بسیار زیبای این استان از جنوبی ترین تا شمالی ترین، چالدران و سردشت 42 منطقه نمونه گردشگری به تصویب دولت خواهد رسید.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: برای ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی استان 33 طرح بزرگ صنعتی و معدنی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: برای جوانان عزیز این استان 27 سالن ورزشی جدید که نیمی از آن مختص بانوان و نیمی دیگر مختص آقایان خواهد بود احداث خواهد شد.

رئیس جمهور در خاتمه از مردم استان آذربایجان غربی به خاطر تلاشهایشان در طول تاریخ و دوران انقلاب اسلامی و استقبال گرم و صمیمی آنان قدردانی کرد.