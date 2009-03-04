26 هزار دانشجو به حج عمره اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صارمی گفت : از مجموع 502 هزار دانشجوی ثبت‌نام کننده جهت تشرف به خانه خدا ظرفیت اعزام 26 هزار نفر فراهم شده است و سال آینده این دانشجویان برای انجام فریضه حج عمره به عربستان اعزام می ‌شوند.

معاون ستاد عمره دانشگاه‌های کشور با اشاره به برخی محدودیت‌ها از قبیل در نظر گرفتن سال ازدواج دانشجویان گفت : امسال دانشجویان ازدواج کننده در سال‌های 86 و 87 امکان ثبت‌نام برای تشرف به حج عمره را داشتند که در کنار برگزاری یک جشن ساده عروسی شروع زندگی مشترک خود را در فضای معنوی حج آغاز می کنند.

صارمی با بیان اینکه به واسطه کد ملی ثبت شده در رایانه امکان تشرف به خانه خدا برای بار دوم منتفی شده است، گفت : با انجام این عمل سعی کردیم عدالت را در اعزام‌های خود رعایت کنیم تا دانشجویان مشتاق حداقل بتوانند از یک بار زیارت بهره‌مند شوند.

همچنین همایش ویژه اساتید و معتمرین استان زنجان با حضور مسئولین نهاد و دانشگاه در 16 اسفند ماه مصادف با شهادت امام حسن عسگری (ع) در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می شود.