نتیجه بازی با برق رضایت بخش بود/ از ضعف دفاعی برق استفاده کردیم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محسن عاشوریی بعد از ظهر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل برق شیراز در جمع خبرنگاران افزود: در عین حالیکه نتیجه بازی رضایتبخش بود اما از بازیکنان راضی نیستیم.

وی اضافه کرد: ما از قبل فیلم های بازی تیم برق را تحلیل کرده بودیم و نسبت به ضعف خط دفاعی آنها آگاهی داشتیم ازاین رو توانستیم با استفاده از این مشکل تیم برق به پیروزی برسیم.

مربی تیم پیکان تصریح کرد: شرایط زمین نیز برای بازی ما مناسب نبود از طرفی طی دو مسابقه اخیر به بازیکنان برق فشار زیادی آورده شده بود به همین خاطر امروز بازی سنگینی را انجام دادند.

وظیفه تیمها کمک به تیم ملی است

عاشوری در ادامه سخنان خود با اشاره به تعطیلی لیگ برتر نیز بیان کرد: به هر حال تصمیمی است که کادر تیم ملی اتخاذ کرده و سایر تیمها نیز وظیفه دارند به تیم ملی کمک کنند در عین حال ما نیز باید تلاش کنیم تا هنگام تعطیلی لیگ شرایط خودمان را همچنان حفظ کنیم.