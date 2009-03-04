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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۱۰

پرویز مظلومی؛

مس کرمان حساس ترین 3 امتیاز لیگ برتر در سال جاری را کسب کرد

مس کرمان حساس ترین 3 امتیاز لیگ برتر در سال جاری را کسب کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی صنعت مس کرمان گفت: بازیکنان مس با اجرای دستورات تاکتیکی حساس ترین 3 امتیاز بازی های لیگ برتر در فصل جاری را برای مس بدست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مظلومی عصر امروز در جمع خبرنگاران بعد دیدار تیمهای مس و سپاهان در کرمان اظهار داشت: همانطور که پیش بینی می کردیم سپاهان بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشت و توانست گل اول این دیدار را به ثمر برساند که برای دقایقی سبب از هم پاشیدن سیستم تیم مس کرمان شد.

وی تصریح کرد: بازی هدفمند بازیکنان و تغییراتی که در نیمه اول در تیم داده شد جواب داد و بازیکنان با اجرای دستورهای تاکتیکی و استفاده از نقاط ضعف حریف سپاهان را در کرمان شکست دادند و علاوه بر حفظ رکورد شکست ناپذیری تیم در بازی های خانگی یکی از حساس ترین امتیازهای لیگ سال جاری را به دست آوردند.

مظلومی خاطر نشان کرد: امروز به دلیل شرایط خاص بازی با 4 مهاجم به دروازه سپاهان حمله کردیم و مصدومیت هافبک ها نیز سبب شده بود با دو هافبک تخصصی در زمین بازی کنیم که درنهایت این بازیکنان توانستند 4 هافبک سپاهان را کنترل کنند.

وی با خوشحالی از برد سپاهان این پیروزی را به مردم کرمان تقدیم کرد و ابراز امیدواری کرد شرایطی مهیا شود که بتواند برای مردم کرمان کار کند.

مظلومی افزود: هدف ما در لیگ سال جاری حضور در جمع پنج تیم اول بود اما خوشبختانه توانستیم امروز در رده سوم قرار بگیریم و به طور حتم تا پایان رقابت ها جایگاه خود را در بالای جدول حفظ خواهیم کرد.

کد مطلب 843773

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